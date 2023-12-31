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Adana'da Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi Programı Düzenlendi - Son Dakika
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Adana'da Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi Programı Düzenlendi

Adana'da, Mekke'nin fethinin 1393'üncü yılı dolayısıyla Menderes Spor Salonu'nda Anadolu Gençlik Derneği tarafından gerçekleştirilen programda sinevizyon gösterimi yapıldı. Etkinlikte Kur'an-ı Kerim okundu ve şiir dinletisi sunuldu. Programa siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda kişi katıldı.

Adana\'da Mekke\'nin Fethi ve Kudüs Gecesi Programı Düzenlendi
31.12.2023 - 21:03,  Güncelleme: 21:32
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Adana'da, Mekke'nin fethinin 1393'üncü yılı dolayısıyla program düzenlendi.

Menderes Spor Salonu'nda Anadolu Gençlik Derneğince (AGD) gerçekleştirilen "Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi" programında sinevizyon gösterimi yapıldı.

Etkinlikte Kur'an-ı Kerim okundu ve şiir dinletisi sunuldu.

AGD Adana Şubesi Başkanı Enes Beyaz, Mekke gibi düşünerek Kudüs gibi hareket edebilmek için bir araya geldiklerini söyledi.

Kalplerinde derin izler bırakan iki kutsal şehir hakkında konuşmanın kendileri için bir şeref olduğunu belirten Beyaz, şunları kaydetti:

"Mekke bizim için imanın ve birliğin simgesidir. Kudüs bizim için sadece coğrafik bir mekan değil. Aynı zamanda kalplerimize taşıdığımız en kutsal değerimizdir. Bu değerlerimize direnişi ve mücadeleyi hatırlatmalıdır. Mekke'de olduğu gibi Kudüs'te de Peygamber efendimizin secde izleri vardır. Ama maalesef bu kutsal topraklar siyonist işgali altındadır. Bütün Müslümanların birinci gündem maddesi bu topraklarımızı siyonist işgalden kurtarmaktır."

Mekke'nin fethinin 1393'üncü yılı dolayısıyla düzenlenen programa siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda kişi katıldı.

Kaynak: AA
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