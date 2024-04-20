Adana\'da Portakallı Lezzetler Yarışması düzenlendi

Ayşe Kulin'e Çağdaş Yaşam Cumhuriyet Ödülü Verildi

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği tarafından her yıl 10 Nisan Laiklik Günü'nün yıldönümünde verilen Çağdaş Yaşam Cumhuriyet Ödülü'nü 18.si Gazeteci-Yazar Ayşe Kulin'e verildi. Ayşe Kulin, törende yaptığı konuşmada Cumhuriyet'in önemine vurgu yaparak daha çağdaş, daha aydınlık ve laik bir Türkiye için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.