Adana'da devam eden 12. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında "Portakallı Lezzetler Yarışması" gerçekleştirildi.
Kentin önemli tarım ürünlerinden narenciyenin özel tariflerle buluşturulduğu yarışma, merkez Yüreğir ilçesindeki bir otelde düzenlendi.
Yarışmaya katılan şefler, "tatlı-pasta", "soğuk-sıcak yemekler" ve "yöresel Adana mutfağı" kategorilerinde mücadele etti.
Katılımcıların hazırladığı yiyecekler, jüri üyelerinin beğenisine sunuldu.
Jürinin, tariflerin sunumu, görünüşü, lezzeti, kokusu ve kıvamı gibi özelliklerine bakarak yaptığı değerlendirmenin ardından dereceye giren şeflere ödül verildi.
Kostüm giyen mankenlerin yürüyüşle renk kattığı "Portakallı Lezzetler Yarışması"nın ardından gerçekleştirilen etkinlikte de Adana'nın öne çıkan 35 yöresel yiyeceği sergilendi.
Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Türkiye Kültür Yolu Festivali"nin ilk durağı olan ve 13 Nisan'da başlayan 12. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı, yarın sona erecek.
Son Dakika › Kültür Sanat › Adana'da Portakallı Lezzetler Yarışması düzenlendi - Son Dakika
Çeşme Kaymakamlığı tarafından yürütülen 'Hayatın Anlamı Kitap Projesi' kapsamında, Alaçatı yer değirmenlerinde mekan okuma etkinliği gerçekleştirildi. Kaymakam Mehmet Maraşlı, proje koordinatörü Arzu Güleryüz Maraşlı, 15 Eylül Mustafa Çapkan İlkokulu öğrenci ve öğretmenlerinin katıldığı etkinlikte, vatandaşlar da kitap okuyarak eşlik etti.
Hükümlü ve tutukluların ürettikleri ürünlerin sergilendiği İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı, Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can'ın katılımıyla açıldı. Can, modern ceza infaz rejiminin insanı topluma geri kazandırma anlamında en üst seviyede hizmet verdiğini belirtti. Fuarda, hükümlü ve tutuklular tarafından üretilen gıda, tekstil, gümüş işleme, ahşap hediyelik eşya, deri çanta gibi ürünler sergileniyor.
Alper Gezeravcı, TBMM'nin açılışının 104. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerinde yaptığı açıklamalarda, çocuklara ilham kaynağı olmaktan gurur duyduğunu ve Türkiye'nin geleceğinin çocuklarla şekilleneceğini belirtti. Gezeravcı, Atatürk'ün vizyonuyla yürünecek yollara işaret etti ve devletin güçlü iradesiyle hedeflere ulaşma konusundaki kararlılığını vurguladı.
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği tarafından her yıl 10 Nisan Laiklik Günü'nün yıldönümünde verilen Çağdaş Yaşam Cumhuriyet Ödülü'nü 18.si Gazeteci-Yazar Ayşe Kulin'e verildi. Ayşe Kulin, törende yaptığı konuşmada Cumhuriyet'in önemine vurgu yaparak daha çağdaş, daha aydınlık ve laik bir Türkiye için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.
Fallout'un orijinal yaratıcısı Tim Cain, Prime Video'nun Fallout dizisi ilk sezonunu olumlu bir şekilde değerlendirdi. Cain, dizinin Fallout evrenini başarılı bir şekilde yansıttığını ve karakter çeşitliliğinin diziyi daha ilginç hale getirdiğini belirtti. Ayrıca, dizinin ikinci sezonunun onaylandığını ve hayranların beklentilerini paylaşmalarını istedi.
Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti'nin 36. kuruluş yıldönümü kutlandı. Başkan Serkan Gürtürk, gazetecilerin kent kalkınmasında önemli rol oynadığını belirtti.
Bursa Devlet Tiyatrosu, gelecek hafta 4 farklı oyunla seyircilerin karşısına çıkacak. 'Küçük Korku Dükkanı' müzikali Ahmet Vefik Paşa Sahnesi'nde, 'Harikalar Mutfağı' oyunu Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla sahnelenecek. 'Uçurtmanın Kuyruğu' ise Feraizcizade Oda Tiyatrosu'nda izleyiciyle buluşacak. Ayrıca, Adana Kültür Yolu Festivali kapsamında 'Lobotomobilin Üç Seferi' adlı oyun da Adana'da sahnelenecek.
Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı tarafından düzenlenen Gitar Şenliği, Koral Çalgan Salonu'nda gerçekleşti. Şenlikte, Eskişehir Atatürk Güzel Sanatlar Lisesi, Kütahya Ahmet Yakupoğlu Güzel Sanatlar Lisesi, Ankara Sincan Itri Güzel Sanatlar Lisesi ve Konya Çimento Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri gitar performansları sergiledi.
Muğla'nın Yatağan ilçesinde bulunan antik kentlerde Turizm Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı. Odeon Travel, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Turizm Fakültesi ve profesyonel rehber eşliğinde gerçekleştirilen gezide, Stratonikeia ve Lagina Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, katılımcılara bilgi verdi. Stratonikeia'da yılın 12 ayı devam eden kazı çalışmalarında önemli eserler bulunduğunu belirten Söğüt, Lagina Hekate Kutsal Alanı'nda yapılan çalışmalarda gün yüzüne çıkarılan yapıların yeniden ayağa kaldırıldığını dile getirdi. Programa 130 öğrenci ve akademisyenler katıldı.
Bulgaristan'ın Sevlievo şehrinde bulunan 250 yıllık Eski Selvi Camisi, yangın ve doğal afetler nedeniyle uzun süredir kapalıydı. Duyarlı vatandaşların bağışlarıyla restore edilen cami, törenle yeniden ibadete açıldı. Caminin restorasyonuna Türk ve Müslüman kökenli birçok kişi destek verdi. Cami, Bulgaristan'da Türk ve Müslüman toplumunun kültürel mirasını koruma çabalarının bir örneği olarak önem taşıyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?