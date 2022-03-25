Adana'da tiyatro şöleni yaşanacak - Son Dakika
Üye Girişi

Adana'da tiyatro şöleni yaşanacak

25.03.2022 11:10
Adana'da tiyatro şöleni yaşanacak

Sabancı Vakfı ve Devlet Tiyatroları iş birliğiyle bu sene 23'üncüsü düzenlenecek Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali'nde 22 oyun sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Sabancı Vakfı ve Devlet Tiyatroları iş birliğiyle bu sene 23'üncüsü düzenlenecek Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali'nde 22 oyun sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, AA muhabirine, 27 Mart'ta başlayıp 30 Nisan sona erecek festivalin, dünyada ve Türkiye'de ses getiren, ülkenin en büyük tiyatro festivali olduğunu söyledi.

Organizasyonun bir özelliğinin de her yıl, festivale daha önce katılmamış bir ülkeden bir tiyatro grubunun kente davet edilmesi olduğunu belirten Kurt, "Bu yıl da festivalimize Sri Lanka'dan bir tiyatro topluluğu katılacak." dedi.

Kurt, festivalin yıllardır Amerika'dan Afrika kıtasına, Avrupa'dan Orta Asya'ya kadar geniş bir coğrafyadan pek çok ülkenin katıldığı bir festival olduğunu ifade ederek, "Bu sene de hem devlet hem özel hem de dünya ülkeleri tiyatrolarının katıldığı bir festival düzenleniyor. 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde açılışı gerçekleştirilecek. Ümit ediyorum seyircilerimiz çok büyük ilgi gösterecek." diye konuştu.

"Çukurova sanata doyacak"

Adana Devlet Tiyatrosu Müdürü Emrah Keskin de festivale ev sahipliği yapmaktan gurur ve mutluluk duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"23'üncüsünü gerçekleştirdiğimiz festivalle Adana, tiyatronun merkezi haline gelmiştir. Bu festivalin nicelerini yapmayı diliyoruz. Tüm sanatseverlerin her yıl bu festivali büyük bir merakla beklediğini biliyoruz. Bunun için de hazırlıklarımızı yaptık. Festivalimiz her geçen yıl kat kat büyüyor. Adana'da sanatseverlerle olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz, Çukurova sanata doyacak."

Festival programı

İspanya Orthemis Orkestrası'nın "Concerto a Tempo d'Umore" adlı oyunuyla 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde başlayacak festivalde 3'ü yabancı 22 oyun sahnelenecek.

Gürcistan Rustaveli Tiyatrosu "Oyun Sonu", Sri Lanka İnter Act Sanat Tiyatro Enstitüsü "Aşk ve Karantina" oyunlarıyla sanatseverlerin karşısına çıkacak.

Türkiye'den ise İstanbul, Ankara, İzmir ve Diyarbakır devlet tiyatroları ile Eskişehir, Bursa ve Kocaeli'den şehir tiyatroları ve özel tiyatrolar, oyunlarını sahneleyecek.

Festivalin açılış gecesinde, 2005 yılından bu yana tiyatronun gelişmesine önemli katkılarda bulunmuş ustalara minnet ve saygı duymak amacıyla verilen "Sakıp Sabancı Yaşam Boyu Başarı Ödülü" de sahibini bulacak.

YORUMLAR
500
Adana Fenerbahçeliler Derneği çocukları tiyatroya götürdü Adana Fenerbahçeliler Derneği çocukları tiyatroya götürdü Düzce'de huzurevi sakinleri tiyatro ve sporla sosyalleşiyor Düzce'de huzurevi sakinleri tiyatro ve sporla sosyalleşiyor

Devlet Tiyatroları, oyunlar, Tiyatro, Adana, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Adana'da tiyatro şöleni yaşanacak - Son Dakika


Son Dakika
11:14 Haftanın son gününde dolar, sabit seyrini sürdürüyor: 14,82 TL
11:10 Kadirov açıkladı: Mariupol yönetim binasını ele geçirdik! Kentte kaçış ve zorla sınırdışı edilmeler yaşanıyor!
10:55 Alişan eşi Buse Varol'un "Yolumuz uzun olsun" diye kutladı!
10:52 Portekiz yenilgisi sonrası Dünya Kupası hayal oldu
10:50 "Eşimi taciz etti" deyip bıçakladı! Zihinsel engelli adama saldırı anları kamerada
10:46 Altın fiyatlarında son durum: Yükseliş sürüyor! Gram altın, çeyrek altın ne kadar?
10:22 Milli Takım dün yenildi, herkes Kuntz'un tercihlerinin sonucu belirlediğini düşünüyor
10:05 Bir Zamanlar Çukurova dizisinin setine hırsız girdi!
10:04 Hemen başlıyor! Beşiktaş yeni hocası Ismael için bugün imza töreni düzenliyor!
10:02 Çağla Şıkel 5 milyon TL'lik melek kanatlı altın kaplama büstiyeri ile sosyal medyayı salladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2022 11:19:34. #1.13#
SON DAKİKA: Adana'da tiyatro şöleni yaşanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement