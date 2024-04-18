Adana\'da Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı\'nda Mert Demir konser verdi

Adana'da bu yıl 12'ncisi düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında şarkıcı Mert Demir konser verdi.
Seyhan Nehir kıyısındaki Merkez Park'ta sahne alan şarkıcı Mert Demir'in konserine çok sayıda kişi katıldı.
Sevilen şarkılarını katılımcılar için seslendiren Demir'e müzikseverler eşlik etti.
İlgiyle takip edilen Demir'in performansı, konser alanındaki dinleyiciler tarafından alkışlandı.
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Hüseyin Başkadem'in Genel Sanat Yönetmenliğini yaptığı 23. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali, Afyonkarahisar Yeni Müzesi'nde başladı. Festivalin açılış konserinde Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası ve solist kemancı Çekyalı Daniel Matejca sahne aldı. Festival, Çekyalı besteci Antonin Dvorak'ın ölümünün 120. yılı anısına gerçekleştirildi. Festival kapsamında okul söyleşileri de düzenleniyor. Festival, 23 Nisan'da sona erecek.
Yönetmen, yazar ve ressam Tayfun Pirselimoğlu'nun 'Tuhaf Zamanlar' adlı kişisel sergisi, İstanbul Concept Gallery'de ziyaretçilere açıldı. Sergi, Pirselimoğlu'nun tuhaflıklar üzerine kurulu resimlerini içermekte olup, sanatçı tuhaflığın kendisindeki karşılığını bulmaya çalıştığını ifade etti. Sergi, 16 Mayıs tarihine kadar ziyaret edilebilir.
Sevda-Cenap And Müzik Vakfı tarafından düzenlenen 38. Uluslararası Ankara Müzik Festivali kapsamında Prag Filarmoni Nefesli Beşlisi konser verdi. Çankaya Sahne'deki konserde, Jiri Sevcik, Vladislav Borovka, Jan Brabec, Vaclav Fürbach ve Mikulas Koska'nın yer aldığı topluluk, Mozart, Farkas, Bizet, Dvorak ve Hallam'ın eserlerini seslendirdi. Prag Filarmoni Nefesli Beşlisi üyeleri, ulusal ve uluslararası yarışmalarda birçok ödül kazanmıştır ve birçok önemli orkestrada görev almaktadır.
ENKA Sanat, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, ENKA Sahne Gala Konseri ve Sihirli Karpuz Müzikali adlı iki özel dijital içerik sunacak. Konserde genç yetenekler sahne alırken, müzikal çocukları İpek Yolu'nun müziğine ve kültürüne dair büyülü bir yolculuğa çıkaracak.
İş Sanat, karikatürist Latif Demirci'nin yarım asırlık sanat hayatını anlatan bir sergi düzenliyor. Sergi, Demirci'nin eserlerini, çizgi karakterlerin maceraları, yayımladığı kitaplar ve farklı çalışmalarıyla birlikte kronolojik ve tematik bir düzen içinde sunuyor. Ayrıca sergide, unutulmaz kahramanların yanı sıra günlük gazete karikatürlerinden örnekler de yer alıyor. Sergi, 30 Haziran'a kadar ziyaret edilebilir.
Rize'de düzenlenen 'Turizm Haftası' etkinlikleri kapsamında il merkezinde gerçekleştirilen kortej yürüyüşü renkli görüntülere sahne oldu. Protokol, sporcular, öğrenciler ve vatandaşların katıldığı yürüyüşte Rize kültürünü yansıtan ürünler ve kıyafetler sergilendi. Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, turizmle ilgili olarak 12 ay boyunca faaliyetlerin devam edeceğini belirtti ve Rize'nin turizm şehri olma hedefine vurgu yaptı.
Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Edremit Sosyal Dayanışma Merkezi (SODAM) projesi kapsamında kadın kursiyerler tarafından hazırlanan el emeği ürünlerin sergilendiği etkinliğe katıldı. Sergide başarılı olan kursiyerlere sertifikaları verildi.
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