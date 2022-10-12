Karnaval komitesinden yapılan açıklamada, eğlenceli etkinliklerin yanında çok sayıda kültürel ve sanatsal aktivitenin yer alacağı Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nın bu yıl 11. kez düzenleneceği belirtildi.

Kaynak: AA

Adana, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika › Kültür Sanat › Adana haberi | Adana'da 11. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı 25-30 Nisan'da düzenlenecek - Son Dakika

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