Adana Kültür Yolu Festivali'nin 6. gününde Simge Sağın Merkez Park'ta konser verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Adana Kültür Yolu Festivali'nin 6. gününde Simge Sağın, Merkez Park'ta konser verdi. Sağın, aralarında 'Malum' ve 'Yankı'nın da bulunduğu şarkıları seslendirirken müzikseverler konsere eşlik etti.
Şarkıcı Simge Sağın, Adana Kültür Yolu Festivali kapsamında konser verdi.
Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen festivalin 6. gününde Simge Sağın, Merkez Park'ta sahne aldı.
Simge Sağın, konserde aralarında "Malum" ve "Yankı"nın da bulunduğu şarkılarını seslendirdi.
Konser sırasında müzikseverler, Sağın'ın söylediği şarkılara eşlik etti.
Kaynak: AA
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