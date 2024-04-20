Adana ve Mersin'den Belemedik'e turistik tren seferleri başlıyor

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Adana ve Mersin'den Belemedik'e turistik tren seferleri başlayacak

ADANA - 12.'nci Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı çerçevesinde Belemedik'e turistik tren seferi düzenlendi.

12.'nci Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı çerçevesinde Adana Tren İstasyonundan 'Lezzet treni' teması ile Belemedik'e turistik tren seferi düzenlendi. Türkiye'de popüler olmaya başlayan tren turizminin Çukurova Bölgesi'ndeki ilk uygulaması olmayı hedefleyen proje bünyesinde gerçekleştirilen seferde, Belemedik'te kahvaltı ile başlayan program; doğa yürüyüşü ve Alman kalıntılarının gezilmesi ile devam etti. Varda Köprüsü'nün de ziyaret edildiği program bünyesinde katılımcılar bolca fotoğraf çektirdi.

Çukurova Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Murat Torun, Türkiye'de son yıllarda vatandaşların tren turizmine yönelik ilgisinin artması ile birlikte tren turizminin gelişim gösterdiğini belirterek, "Biz de bölgemizdeki en uygun rotalardan biri olan Belemedik ve hatta buna Varda Köprüsü'nü de dahil ederek bir tur programı planlamayı düşünüyoruz. Adana'dan hareket ederek insanların buradaki doğayı keşfederek Alman konutlarını görebileceği, aynı zamanda yöresel kahvaltı ederek Varda Köprüsü'nde fotoğraf çekilebileceği bir program. Günübirlik bir program planlanıyor. Bugün de bu çalışmanın ilk turunu düzenledik. Özellikle il protokolü, medya, influencerlar ve acentalar ile geldik buraya. Bundan sonrası için düzenli bir biçimde haftalık olarak halkımızın da katılabileceği bir biçimde turların düzenlenmesi hedefleniyor" dedi.

"Adana ve Mersin'den Belemedik'e turistik trenler düzenleme gayretimiz var"

TCDD Taşımacılık Adana Bölge Müdürü Mustafa Özgür Örekçi de, "Torosların kalbinde Belemedik'teyiz. Hicaz demir yollarının ana şantiye alanlarından bir tanesi burası. Belemedik Tabiat Doğa Parkı'nda Toros dağlarının çok bilinmeyen gizli ve keşfedilmemiş doğasının içerisinde hakikaten herkesin görmesini istediğimiz, gördüğünde de doğanın içinde insanların mutluluk duyacağı bir ortamın içerisindeyiz. Adana'dan ve Mersin'den buraya sık sık turistik trenler düzenlemek gibi bir gayretimiz var. Çünkü gerek coğrafyanın, gerek doğanın verdiği bütün nimetleri burada herkese göstermek ve tanıtmak istiyoruz. Bugün de Çukurova Kalkınma Ajansı ile beraber ilk tanıtım turlarından bir tanesini Portakal Çiçeği Karnavalı bünyesinde düzenliyoruz. Bu tren umarım bundan sonra yıllar boyunca da devam edecektir diye düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Hayata geçirilecek projenin yerli ve yabancı turistlerin bölgeye olan ilgisini artırması bekleniyor. Pilot uygulamanın başarılı olması halinde ise TCDD, hattı haftalık düzenli seferlere dönüştürmeyi ve seyahat acentaları tarafından paket programlar oluşturularak bölge turizminin daha da canlandırılmasını hedefliyor.