Adanalı Kıbrıs gazisi, görev verilirse yeniden Ada'ya gitmeye hazır

Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 71 yaşındaki Adanalı gazi Coşkun Adaber, 15 ay görev yaptığı Ada'daki günlerini aradan geçen 51 yıla rağmen unutamıyor.

Merkez Çukurova ilçesinde yaşayan Adaber, 1974 yılında vatani görevini yaptığı Nevşehir Komando Taburundan Kıbrıs'a giden birlikte yer aldı.

Personel taşıma aracının şoförlüğünü yapan Adaber, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından barış ve huzuru tesis etmek amacıyla ilki 20 Temmuz 1974'te başlatılan Kıbrıs Barış Harekatı'na katılmak üzere Mersin Limanı'na gitti. İkincisi 14 Ağustos'ta başlayan harekat öncesi çıkarma gemisiyle Ada'ya giden Adaber, burada Kıbrıs'a barışı getiren birliklerin içerisinde görev yaptı.

Adana Muharip Gaziler Derneği Şube Başkanlığı görevini de sürdüren Coşkun Adaber, 15 ay görev yaptığı Kıbrıs'ta yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Harekata katıldığı dönemde yaşadıklarını unutamayan Adaber, ikinci harekat öncesi gece yoğun bir ateş altında kaldıklarını söyledi.

Coşkun Adaber, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Atış başlayınca arabalarımızın yanına mevzi kazdık. İkinci harekat sırasında da yoğun havan atışı altında kaldık. Üstümüzden bir helikopter geçti. Dost helikopteri mi düşman helikopteri mi bakmak aklımıza hiç gelmedi. Helikopterin gözden kaybolmasının ardından üzerimize yoğun havan saldırısı başladı. Araçlara, mevzilere, her yere düştü. Havanın sesiyle hemen sipere kapaklanırdık."

"Şu anda göreve çağrılsam, yine seve seve giderim"

Adaber, harekata giderken neyle karşılaşacaklarını bilmediklerini belirterek, "Bizim tabura 'efsane birlik' derlerdi. Katıldığımız iki harekatta da hiç kayıp vermedik. Bunun için bize başarı telgrafı gönderildi. Aklımızda ne ölüm korkusu vardı ne de başka bir şey. Sanki sıradan bir göreve gidiyor gibiydik. Bizim her anımızda kahramanlık vardı. Biz ölümü hiç önemsemeyen, verilen görevi en iyi şekilde yapan, benzeri olmayan bir birliğiz. Verilen görevi en iyi şekilde yaptık. Yapmasaydık o kadar yer alınmazdı. Şu anda göreve çağrılsam yine seve seve giderim." dedi.

Coşkun Adaber, gençlerin gazilik kavramını iyi anlaması gerektiğine işaret ederek, "Gençler derneğimize gelsin, savaş nasıl bir şeydir, gazi, şehit kime denir öğrensinler. Orada nasıl bir bedel ödendiğini anlarlarsa düşman birliklerine karşı daha bilinçli olurlar." ifadelerini kullandı.