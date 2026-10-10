Adil Gürkaş, Bergama\'da 400 yıllık çınarın gölgesinde 47 yıldır esnaflık yapıyor

İzmir'in Bergama ilçesinde bulunan yaklaşık 400 yıllık çınar, çevresindeki tarihi yapılar ve gölgesindeki kahveyle ilçenin önemli buluşma noktalarından biri olmaya devam ediyor.

Hacı Hekim Camisi, tarihi hamam ve Kapalı Çarşı'nın arasında yükselen çınarın altındaki kahveyi 1979'da devralan 78 yaşındaki Adil Gürkaş, yaklaşık 47 yıldır aynı meydanda esnaflık yapıyor.

Önceleri "Adil'in Kahvesi" olarak bilinen işletme, meydanın düzenlenmesiyle çınarın ön plana çıkmasının ardından "Çınarlı Kahve" adıyla anılmaya başladı.

Bergama'da doğan Gürkaş, çocukluğundan bu yana tarihi çarşının değişimine tanıklık ettiğini söyledi.

Çınarın yaşının belirlenmesi için geçmişte inceleme yapıldığını belirten Gürkaş, ölçümlerde ağacın yaklaşık 380 yıllık olduğunun değerlendirildiğini, ancak çevredeki tarihi yapıların geçmişi dikkate alınarak yaklaşık 500 yıllık olabileceğinin düşünüldüğünü anlattı.

Meydanın zemin düzenlemesinin ardından çınarın yeterince su alamadığını ifade eden Gürkaş, ağacın köklerine yerleştirilen borular ve sulama sistemiyle bakımını sürdürdüklerini kaydetti.

Gürkaş, "Bu ağaca çivi bile çakamazsınız. Biz de onu muhafaza etmeye çalışıyoruz. O ağaç bize emanet, biz onun bekçisiyiz." dedi.

Kahvenin işletmesini yaklaşık 6 yıl önce oğullarına devrettiğini dile getiren Gürkaş, her gün iş yerine gelerek onlara yardımcı olmaya devam ettiğini söyledi.

Gürkaş, "Ben çocuklara bıraktım işi ama iş beni bırakmıyor." ifadesini kullandı.