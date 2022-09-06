Adıyaman'da içerisinde 4 iskeletin bulunduğu 1800 yıllık mezar bulundu - Son Dakika
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Adıyaman'da içerisinde 4 iskeletin bulunduğu 1800 yıllık mezar bulundu

06.09.2022 12:29
Adıyaman'da içerisinde 4 iskeletin bulunduğu 1800 yıllık mezar bulundu

Adıyaman'da içerisinde 4 iskeletin bulunduğu 1800 yıllık mezar bulunduADIYAMAN Adıyaman'daki Perre Antik Kenttin mozaikli alanında yapılan kazılarda içerisinde 4 iskeletin olduğu 1800 yıllık sanduka mezar bulundu.

Adıyaman'da içerisinde 4 iskeletin bulunduğu 1800 yıllık mezar bulundu

ADIYAMAN Adıyaman'daki Perre Antik Kenttin mozaikli alanında yapılan kazılarda içerisinde 4 iskeletin olduğu 1800 yıllık sanduka mezar bulundu.

Adıyaman İl Özel İdare Müdürlüğünün finansman desteğiyle Müze Müdürlüğü tarafından Kommage Uygarlığının beş büyük kentinden birisi olan Perre Antik Kentte kazılar 3 ayrı bölgede devam ediyor. Nekrepol alanının kuzeyinde bulunan yerleşim yeri, merdivenli yapı ve mozaikli alanda kazı çalışmaları sürüyor. 2009 yılında yapılan kazılarda ortaya çıkartılan mozaikli alanda, bu yıl yeniden başlatılan kazılarda sanduka tipi mezar bulundu. Bir metre genişliğinde 2.1 metre uzunluğunda ve yaklaşık 2 ton ağırlığında olan sanduka mezarın kapağı, kazı ekibi ve işçiler tarafından açıldı. Mezar açıldığında içerisinde 4 insan iskeletine rastlandı. Mezarın içerisinde herhangi bir değerli eşyaya rastlanmadı. Mozaikli alanda, 150 metrekare büyüklüğünde bir kısmı tahrip olmuş mozaik, ayrıca kartal kabartmalarının bulunduğu bir mezar odası bulunuyor.

Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, 2009 yılında sonra mozaikli alanda bu yıl kazılara başladıklarını belirterek, "2009 yılında ilk kez yapmış olduğumuz kazılar sonucunda Bazilikanın 5. Yüzyıl taban mozaiği denilen bir yapıya ulaşmıştık. Bu mozaikte orta sahnede cennet sahnesi dediğimiz asma dalı içerisinde yaban keçileri ve diğer hayvan betimleri yer almaktaydı. 2022 yılında ise Adıyaman İl Özel İdaresi'nin desteğiyle ikinci etap ihaleyi gerçekleştirdik. Bu hafta başladığımız kazılarda üzerinde kapağı bulunan sanduka tipi bir mezara ulaştık. Kapağı kaldırdığımız da 4 bireye ait iskelet tespit ettik. Bu iskeletlerin milattan sonra 2. Yüzyıl yani günümüzden 1800 yıl öncesine ait olduğunu düşünmekteyiz" dedi.

YORUMLAR
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Kamyonla gelip bir torba patates çaldı Kamyonla gelip bir torba patates çaldı Perre Antik Kenti'nde 1800 yıllık 4 insan iskeleti bulundu Perre Antik Kenti'nde 1800 yıllık 4 insan iskeleti bulundu
Kaynak: İHA

Adıyaman, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Adıyaman'da içerisinde 4 iskeletin bulunduğu 1800 yıllık mezar bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman'da içerisinde 4 iskeletin bulunduğu 1800 yıllık mezar bulundu - Son Dakika
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