ADSO 25. Yıl Konseri: Daniel Smith ve Sofiko Tchumburidze

Kültür Sanat

Antalya Devlet Senfoni Orkestrası (ADSO) 25. kuruluş yıl dönümü konserleri kapsamında, Avustralyalı ünlü orkestra şefi Daniel Smith'i ve keman sanatçısı Sofiko Tchumburidze'yi sanatseverlerle buluşturacak.

ADSO'dan yapılan açıklamaya göre, 25. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen konser, 29 Kasım saat 20.30'da, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Konseri, prestijli orkestra şefliği yarışmalarından aldığı ödülleri ve kariyeriyle müzik dünyasının aranılan orkestra şeflerinden Daniel Smith yönetecek.

Türkiye'de başladığı müzik eğitimini, prestijli yarışmalarda kazandığı birincilik ödülleriyle taçlandıran ve başarılı kariyerini yurt dışında sürdüren genç keman sanatçısı Sofiko Tchumburidze de Rus romantik besteci Aleksander Glazunov'un keman konçertosunu dinleyenlerin beğenisine sunacak.

Konserin ikinci yarısında ise Alman romantik dönem müziğinin bestecisi Johannes Brahms'ın 3. senfonisi seslendirilecek.

Romantik dönem müziğinin ölümsüz eserlerinin yer alacağı konserin biletleri, AKM gişesi ve "biletinial.com"dan temin edilebilecek.