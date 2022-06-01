AFAD'dan Vakfıkebir'deki "sel-taşkın" tatbikatıyla ilgili uyarı mesajına ilişkin açıklama - Son Dakika
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AFAD'dan Vakfıkebir'deki "sel-taşkın" tatbikatıyla ilgili uyarı mesajına ilişkin açıklama

01.06.2022 15:52
AFAD'dan Vakfıkebir'deki "sel-taşkın" tatbikatıyla ilgili uyarı mesajına ilişkin açıklama

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yeni devreye alınan Haber Alma Yayma Sistemi'nde yapılan kontrol amaçlı denemeler nedeniyle Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde yapılan "sel-taşkın" tatbikatıyla ilgili ilçe dışındaki bazı vatandaşlara da test amaçlı telefon mesajı gönderildiğini bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yeni devreye alınan Haber Alma Yayma Sistemi'nde yapılan kontrol amaçlı denemeler nedeniyle Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde yapılan "sel-taşkın" tatbikatıyla ilgili ilçe dışındaki bazı vatandaşlara da test amaçlı telefon mesajı gönderildiğini bildirdi.

Başkanlıktan yapılan açıklamada, Vakfıkebir ilçesinde yapılan "Sel/Taşkın Tematik Tatbikatı" dolayısıyla bölgedeki vatandaşlara test amaçlı telefon mesajı gönderildiği hatırlatıldı.

Yeni devreye alınan Haber Alma Yayma Sistemi'nde yapılan kontrol amaçlı denemeler nedeniyle ilçe dışındaki bazı vatandaşların da uyarı mesajı aldığı aktarılan açıklamada, bildirimler nedeniyle vatandaşların endişeye kapılmaması gerektiği kaydedildi.

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Kaynak: AA

Vakfıkebir, Trabzon, AFAD, Sel, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat AFAD'dan Vakfıkebir'deki 'sel-taşkın' tatbikatıyla ilgili uyarı mesajına ilişkin açıklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: AFAD'dan Vakfıkebir'deki "sel-taşkın" tatbikatıyla ilgili uyarı mesajına ilişkin açıklama - Son Dakika
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