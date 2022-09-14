Kuyucuk Gölü doğaseverlerin kamp alanı oldu - Son Dakika
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Kuyucuk Gölü doğaseverlerin kamp alanı oldu

14.09.2022 12:16
Kuyucuk Gölü doğaseverlerin kamp alanı oldu

Afrika-Avrasya göç yolu üzerinde bulunması dolayısıyla birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Kars'taki Kuyucuk Gölü, kamp yapmak isteyen doğaseverleri de ağırlıyor.

Afrika- Avrasya göç yolu üzerinde bulunması dolayısıyla birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Kars'taki Kuyucuk Gölü, kamp yapmak isteyen doğaseverleri de ağırlıyor.

Arpaçay ilçesinde yer alan yaklaşık 245 hektarlık göl ve 416 hektarlık Ramsar alanına sahip kuş cenneti, deniz seviyesinden 1627 metre yükseklikte bulunuyor.

Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin birinci, Türkiye'nin ise 13. Ramsar alanı olup Ramsar Sözleşmesi kapsamında koruma altına alınan Kuyucuk Gölü, ülkede göç eden birçok kuş türüne ev sahipliği yapan göller arasında yer alıyor.

Son yıllarda zaman zaman kuruyan ancak gerek yağışlar gerekse yürütülen çalışmalar sonucu su sağlanarak kuruması önlenen gölün yeniden eski haline gelmesi için mücadele ediliyor. Doğal güzelliği ile öne çıkan göl, hem göle dikkati çekmek hem de piknik yapmak isteyen doğaseverleri de misafir ediyor.

Bir ovanın ortasına bulunan göl, özelliklede günbatımında ziyaretçilerinin beğenisini topluyor. Kamp çadırlarıyla göle gelen doğaseverler, burada çadır kurup hem piknik yapıyor hem de çevre duyarlılığının önemine işaret etmek için çevredeki çöpleri topluyor.

Doğaseverlerden Furkan Demirbaş, AA muhabirine, Kuyucuk Gölü'nün doğasının insanı dinlendirdiğini söyledi.

Akşam saatlerinde esen rüzgarın insanın ruhuna işlediğini dile getiren Demirbaş, şunları kaydetti:

"Yoğun iş temposu sonrası burada günbatımını izleme seçimimiz yerinde oldu, hakikaten çok güzel anlar yaşıyoruz. Göle kamp malzememizle geldik, önce çadırı kurduk sonra tüpümüzü falan çıkardık güzel bir kahve yaptık. Sandalyemize oturup günbatımına karşı kahvelerimizi içtik. Bu yörenin gerçekten çok huzur verici doğası var. Buranın sık sık kuruması bizi çok üzüyor, o yüzden buraya dikkati çekmek ve doğayı temizlemek adına çöp topladık."

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Kaynak: AA

Avrasya, Afrika, Kars, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kuyucuk Gölü doğaseverlerin kamp alanı oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kuyucuk Gölü doğaseverlerin kamp alanı oldu - Son Dakika
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