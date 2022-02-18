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Ağaç ve farklı malzemelerden yapılan 'Lekan' ayakkabısı teknolojiye direniyor - Son Dakika

Ağaç ve farklı malzemelerden yapılan 'Lekan' ayakkabısı teknolojiye direniyor

18.02.2022 11:14

Ağaç ve farklı malzemelerden yapılan 'Lekan' ayakkabısı teknolojiye direniyorHAKKARİ Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Hamza Akkurt isimli vatandaş, dedesinden öğrendiği kar ayakkabısı olan 'Lekan' mesleğini teknolojisine rağmen sürdürüyor.

Ağaç ve farklı malzemelerden yapılan 'Lekan' ayakkabısı teknolojiye direniyor

HAKKARİ Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Hamza Akkurt isimli vatandaş, dedesinden öğrendiği kar ayakkabısı olan 'Lekan' mesleğini teknolojisine rağmen sürdürüyor.

İlçeye 20 kilometre uzaklıkta bulunan Kamışlı köyünde yaşayan 3 çocuk babası Hamza Akkurt, dedesinin yıllarca ağaç ve farklı malzemelerden yaptığı 'Lekan' adlı kış ayakkabısı yapımını sürdürmek için teknolojiye direniyor. Yaptığı 'Lekan' isimli kar ayakkabılarına çevre iller başta olmak üzere İran ve Irak'tan da siparişler aldığını dile getiren Akkurt, "Karda batmadığı için yıllardır zorlu kış aylarında kış ayakkabısı olarak kullanılıyor. İsmi ise 'Lekan' olarak bilinir. Bu ayakkabılar özellikle karın çok olduğu bölgelerde kullanılırdı. Bu meslek dedemin mesleği, bende bu mesleği o yaparken öğrendim. Ondan sonra ben bu mesleğe devam ettim. Kendi imkanlarımla köyden ağaç getirdim ve bu şekilde dayanaklı ağaç türlerini getirdim. Temin ettiğim bazı malzemelerle birlikte kış ayakkabısı dediğimiz 'Lekan'ları yapıyorum. Ben bu yaptıklarımı sosyal medya hesaplarımda paylaştım. Çevre iller başta olmak üzere İran ve Irak gibi çevre ülkelerden de sipariş aldım. Bu da beni mutlu etti. Eğer devlet bana imkan sağlarsa veya atölye açarsa, kültürümüze ait her şeyi gün yüzüne çıkartacağım ve turizme kazandıracağım" dedi.

Ağaç ve farklı malzemelerden yapılan 'Lekan' ayakkabısı teknolojiye direniyor
Ağaç ve farklı malzemelerden yapılan 'Lekan' ayakkabısı teknolojiye direniyor
Ağaç ve farklı malzemelerden yapılan 'Lekan' ayakkabısı teknolojiye direniyor

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Yüksekova, Hakkari, İran, kar, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Ağaç ve farklı malzemelerden yapılan 'Lekan' ayakkabısı teknolojiye direniyor - Son Dakika


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