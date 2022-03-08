Ağrı'da kadın jandarmalardan kadın yolculara karanfilli kutlama - Son Dakika
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Ağrı'da kadın jandarmalardan kadın yolculara karanfilli kutlama

08.03.2022 13:25
Ağrı'da kadın jandarmalardan kadın yolculara karanfilli kutlama

Ağrı'nın Hamur ilçesinde uygulama noktasında durdurulan araçlardaki kadınlara karanfil dağıtıldı.

Ağrı'nın Hamur ilçesinde uygulama noktasında durdurulan araçlardaki kadınlara karanfil dağıtıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ile Merkez ve Hamur İlçe Jandarma Komutanlığında görevli kadın personel, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Hamur ilçesindeki yol kontrol noktasında araçları durduran kadın jandarmalar, araçlardaki kadınlara sürpriz yapıp karanfil hediye ederek Kadınlar Günü'nü kutladı.

Kadınlara ve araçların içerisindeki yolculara çikolata ikram eden jandarmalar, yolculara kadına yönelik şiddetle ilgili çeşitli broşürler dağıttı.

Kadınlar da jandarma ekiplerine teşekkür ederek onların gününü kutladı.

Etkinlik sırasında eşine çiçek almayan bir sürücü, araçta bulunan kayınvalidesine jandarmaların çiçek vermesi üzerine "komutanım kaynanama çiçek verdiniz ben eve gittiğimde eşime ne diyeceğim." dedi.

Kadın jandarmaların "eşinize de çiçek verelim" diyerek sürücüye eşine götürmesi için karanfil vermesi çevredekiler arasında gülüşmelere neden oldu.

Jandarmalar, etkinlik kapsamında ilçedeki bir sağlık ocağına da giderek burada çalışan kadınlara karanfil verip Dünya Kadınlar Gününü kutladı.

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Hisarcık, Jandarma, Hamur, Ağrı, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Ağrı'da kadın jandarmalardan kadın yolculara karanfilli kutlama - Son Dakika


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