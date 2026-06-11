Ağrı\'da Medeniyet ve Anlam Arayışı Söyleşisi

Ağrı'da düzenlenen söyleşide Prof. Dr. Sadettin Ökten ve Prof. Dr. Kemal Sayar, medeniyet tasavvuru, kültürel kimlik ve modern insanın anlam arayışına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ağrı'da Prof. Dr. Sadettin Ökten ve Prof. Dr. Kemal Sayar'ın katılımıyla gerçekleştirilen söyleşi programı yoğun ilgi gördü. Vali Önder Bozkurt ve eşi Betül Bozkurt, Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış, emekli Vali ve yazar Orhan Alimoğlu, ilçe kaymakamları, kurum amirleri, akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaşın katıldığı programda salon tamamen doldu.

Söyleşide medeniyet tasavvuru, modern insanın karşı karşıya bulunduğu sorunlar, kültürel kimlik, toplumsal değerler ve geleceğe ilişkin perspektifler ele alındı. Katılımcıların ilgiyle takip ettiği programda Prof. Dr. Sadettin Ökten ve Prof. Dr. Kemal Sayar, bilgi ve tecrübelerini paylaşarak günümüz insanının anlam arayışına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Samimi atmosferde geçen program soru-cevap bölümüyle sona erdi. - AĞRI