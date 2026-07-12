Ağrı'da Tarihi Gezi Programı Düzenleniyor - Son Dakika
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Ağrı'da Tarihi Gezi Programı Düzenleniyor

Ağrı\'da Tarihi Gezi Programı Düzenleniyor
12.07.2026 12:12
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1071 lise öğrencisi Ahlat, Çanakkale ve Ankara'yı ziyaret ederek tarihi ve kültürel mirası inceleyecek.

Ağrı Valiliği himayesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde 1.071 lise öğrencisinin katılımıyla Ahlat, Çanakkale ve Ankara'yı kapsayan kültürel ve tarihi gezi programı düzenlenecek.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, "1071 Ruhundan Türkiye Yüzyılı Vizyonuna" temasıyla gerçekleştirilecek program, 17 Temmuz - 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılacak.

Program kapsamında öğrenciler, Malazgirt Zaferi'nin izlerini taşıyan Ahlat'ı, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin sembolü olan Çanakkale'yi ve Cumhuriyet'in başkenti Ankara'yı ziyaret edecek.

Gezi boyunca öğrenciler, tarihi ve kültürel mirası yerinde inceleme fırsatı bulurken, milli bilinç, tarih şuuru ve medeniyet anlayışlarını geliştirmeye yönelik çeşitli etkinliklere katılacak.

Açıklamada, programın gençlerin milli ve manevi değerlerle yetişmesine katkı sunmayı amaçladığı belirtilerek, tarih bilincinin güçlendirilmesi ve kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılmasının hedeflendiği ifade edildi. - AĞRI

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Çanakkale, Ankara, Eğitim, Ağrı, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Ağrı'da Tarihi Gezi Programı Düzenleniyor - Son Dakika

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