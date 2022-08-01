Köylüler yıllardır Ağrı'dan göç etmeyen leyleklere özenle bakıyor - Son Dakika
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Köylüler yıllardır Ağrı'dan göç etmeyen leyleklere özenle bakıyor

01.08.2022 10:38
Köylüler yıllardır Ağrı'dan göç etmeyen leyleklere özenle bakıyor

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki bir aydınlatma direğinde yaptıkları yuvada yaşayan leyleklere köylüler yıllardır özenle bakıyor.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki bir aydınlatma direğinde yaptıkları yuvada yaşayan leyleklere köylüler yıllardır özenle bakıyor.

Sahip olduğu sulak alanlarıyla çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapan Doğubayazıt ovasında bulunan ilçenin Bardaklı köyü, her yıl leylekler başta olmak üzere bir çok göçmen kuşu ağırlıyor.

5137 metre rakımıyla Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı'na yakın noktadaki köyde yıllar önce eski bir aydınlatma direğine yaptıkları yuvada yaşamını sürdüren leylekler de yıllardır köy ve çevresinden göç etmiyor.

Yazın gün boyu ovada avlanarak karınlarını doyurup köydeki yuvalarına dönen leylekler, sonbaharda ise civardaki sazlıklara gidip kışı burada geçiriyor.

Bu nedenle köylülerin özenle baktığı leylekler yöreye gelenlerin de beğenisini topluyor. Köye gelen vatandaşlar, leyleklerin fotoğrafını çekiyor.

Köy muhtarı Ahmet Şah Kurt, AA muhabirine, 53 yaşında olduğunu ve çocukluğundan bu yana leyleklerin her zaman köye geldiğini söyledi.

Leyleklerin köye ayrı bir güzellik katttığını belirten Kurt, şöyle konuştu:

"Köyümüzün hemen yanında sazlıklar bulunuyor ve zaten burada çok sayıda kuş türü yer alıyor. Leylekler de havalar ısınınca köyün içindeki yuvaya geliyor, kışın da sazlıklarda kalıyor. Leyleklere özenle bakıyoruz, kimse de zarar vermiyor. Leylekler de bizden biri oldu. Çoğu zaman yoldan geçen insanlar burada durup fotoğraflarını çekiyor. Leylek yuvasının Ağrı Dağı manzarasında olması da ayrı bir anlam taşıyor."

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Kaynak: AA

Doğubeyazıt, Ağrı Dağı, Ağrı, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Köylüler yıllardır Ağrı'dan göç etmeyen leyleklere özenle bakıyor - Son Dakika

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