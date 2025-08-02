Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince bu yıl ikincisi düzenlenen "Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı", konser ve çeşitli etkinliklerle devam etti.
Fuarın ikinci gününde "Sakiler" müzik grubu konser verdi.
Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen konsere, Kahramanmaraşlı müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.
Müzik grubunun seslendirdiği şarkılara katılımcılar eşlik etti.
Müzik grubunun sahnedeki performansını cep telefonlarıyla görüntüleyen dinleyiciler, konserin sonunda grup üyelerini alkışladı.
Son Dakika › Kültür Sanat › Ağustos Fuarı'nda Sakiler Konseri - Son Dakika
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