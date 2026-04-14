Ahi Evran Camisi Bakım Bekliyor - Son Dakika
Ahi Evran Camisi Bakım Bekliyor

Ahi Evran Camisi Bakım Bekliyor
14.04.2026 19:24
Kırşehir'deki Ahi Evran Camisi'nin duvarları yıprandı, vatandaşlar bakım talep ediyor.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de Ahi Evran adına 1482 yılında yaptırılan caminin sıva ve süslemelerinin dökülmeye yüz tuttuğu görüldü. Ahilik kültürünün önemli merkezlerinden biri olan camideki yıpranmış duvarlar dikkat çekerken, yapı aynı zamanda Ahilik kutlamalarında ana merkez olarak kullanılmaya devam ediyor.

Vatandaşlardan Gürsel Ardıç, Ahi Evran'ın camide defnedilmiş bulunduğunu ifade ederek, "Bu camide Ahi Evran yatıyor. Caminin bakıma ihtiyacı var. İç cephesinin düzenlenmesi gerekiyor. Yetkililerden destek bekliyoruz. Bu türbede Ahi Evran Hazretleri var" dedi.

Bir diğer vatandaş İzzet Yıldız ise, şehrin önemli bir değeri olan Ahi Evran'ın bulunduğu camide bakım yapılması gerektiğini belirterek, gerekli çalışmaların bir an önce başlatılmasını istedi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Ahi Evran Camisi Bakım Bekliyor - Son Dakika

SON DAKİKA: Ahi Evran Camisi Bakım Bekliyor - Son Dakika
Advertisement
