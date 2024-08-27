Ahilik Haftası öncesi esnaf maliyetine satışlara başladı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Ahilik Haftası öncesi esnaf maliyetine satışlara başladı

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Kırşehir'de Zanaatkarlar Çarşısı'nda esnaf, Ahilik Haftası kutlamalarından önce maliyetinde satışlara başladı. Ahilik kültürünün yaşatılması amacıyla düzenlenen etkinliklerle esnaf üretimini sergiliyor, vatandaşlar da indirimli ürünlerden faydalanıyor.

27.08.2024 19:19
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Ahilik Haftası öncesi esnaf maliyetine satışlara başladı

KIRŞEHİR - Kırşehir'de Zanaatkarlar Çarşısı'nda esnaf, Ahilik Haftası kutlamalarından önce maliyetinde satışlara başladı.

Şehirde her yıl Eylül ayında kutlanan Ahilik Haftası öncesinde hazırlıklar başladı. Bu yıl 37.'si yapılacak kutlamalar öncesinde cumhuriyet tarihinin ilk külliye projesi alanında yer alan Zanaatkarlar Çarşısı'nda bulunan esnaflarda ahilik heyecanı başladı. Ahilik kültürünün yaşatılması amacıyla her yıl düzenlenen etkinliklerle esnaf üretimini sergiliyor, vatandaşlar da indirimli ürünlerden faydalanıyor. Ahilik kültürünün temel değeri olan dürüstlük, dayanışma ve paylaşım ruhunu canlandıran esnaflar, yöresel ürünleri de şehir dışından gelen misafirlere aktarıyor. Kutlamalar öncesinde zanaatıyla şehirde bilinen esnaflardan Ali Bilge; esnafların kutlama programına hazır olduğunu ve coşku dolu kutlama beklediklerini söyledi. Bilge; "Zanaatkarlar Çarşısı'nda esnaflar olarak ahiliğin prensipleri gereği ekonomiye maliyetinde satışlarımızla katkı sunuyoruz" dedi. İşletmeci Aynur Cihangir ise açıklamasında; "Üretiyoruz. Üretimlerimizi de maliyet hesabı gütmeden satışa sunuyoruz. Her yıl olduğu gibi şehirde bu yıl da ahilik coşkusu başladı" diye konuştu. Bal üreticisi Hacı Çelik de vatandaşların kutlamalara katılmalarını istedi.

Kutlama programlarının merkezi konumunda olan Ahi Evran Külliyesi, Zanaatkarlar Çarşısı ve Cacabey Meydanı 81 ilden gelen esnafların aştığı stantlarla da ilgi görüyor. Esnaflar, gelecek nesillere bir kültürün aktarımının amaçlandığı etkinliklerle halkın üretime dikkatini çekiyor.

Kaynak: İHA

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