Ahlat\'ta Kurban Bayramı Ziyaretçi Akını

Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda Kurban Bayramı'nda ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

9 günlük tatili fırsat bilen vatandaşlar, gezi rotalarına UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde bulunan dünyanın en büyük Türk İslam Mezarlığı olan Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı da ekledi. Bünyesinde 10 binden fazla mezarı barındıran 210 dönümlük dünyanın en büyük Türk İslam Mezarlığı, Kurban Bayramı'nda da ziyaretçilerini ağırlıyor.

Bayram tatili dolayısıyla "Sakin Şehir" unvanına sahip Ahlat'a gelen ziyaretçiler, İslam tarihinin en önemli miraslarından Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı da gezme fırsatı buldu. Turlar halinde veya ferdi olarak Ahlat'a gelen ziyaretçiler, sanat eseri özelliği taşıyan ve üzerlerindeki kabartmalar, motifler, oymalar, kitabeler ve yazılarla tarihe ışık tutan abidevi mezar taşlarıyla birlikte adeta zamanda yolculuğa çıkıyor.

Bayram tatilini fırsat bilerek turla Bodrum'dan Ahlat'ı gezmeye gelen Derya Güngör, tarihi mezarlıktan çok etkilendiğini söyledi. Güngör, "Güneydoğu Anadolu'yu gezmiştim ama Doğu Anadolu'ya ilk defa geliyorum ve çok mutlu oldum. Her yerimiz bereket yağıyor, kıymetini bilmemiz lazım. Buraya da ilk defa geldim. Burayı görünce tüylerim diken diken oldu. Dualar ederek geçtim her bastığımız yer bizler için canını feda eden insanlara ait. O yüzden ülkemizin kıymetini bilmemiz lazım" dedi.

İstanbul'dan ilk defa Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı gezmeye gelen Abdullah Başyiğit ise "İlk defa buraya geldim. Türklerin İslam ile birlikte hem yaşayınca hem de öldüğü zaman nasıl öğüt vereceğini çok iyi tasarlanmış. Bin yıldan fazladır insan yaşarken de ölürken de aslında amaçlamış çok güzel bir mimari yapı" ifadelerini kullandı.

Bilge Aleyna Aydın da çocukken Ahlat'a geldiğini belirterek, "Çocukken hissettiğimden şu an çok farklı hissediyorum. Çünkü ortam ve buranın atmosferi kesinlikle bulunulması gereken bir yer olduğunu düşünüyorum" diye konuştu. - BİTLİS