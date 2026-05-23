Ahlat'ta Müzeler Haftası Etkinlikleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ahlat'ta Müzeler Haftası Etkinlikleri

23.05.2026 18:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ahlat'ta Müzeler Haftası, çeşitli etkinliklerle kutlandı; geçmiş kültürel miras vurgulandı.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde 18-24 Mayıs Müzeler Haftası, düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Ahlat Müzesi'nin teşhir ve tanzim çalışmaları nedeniyle geçici olarak kapalı olması dolayısıyla Müzeler Haftası etkinlikleri, Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı Karşılama Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Etkinlikler kapsamında müze görevlilerinin eğitim ve gözetiminde sikke basımı, kök boya baskısı ve Selçuklu Meydan Mezarlığı gezisi düzenlendi. Gerçekleştirilen etkinliklerde katılımcılar hem tarihi yakından tanıma fırsatı buldu hem de geçmiş dönemlerde kullanılan geleneksel yöntemler hakkında bilgi edindi. Öğrenciler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinliklerde kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekildi. - BİTLİS

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Bitlis, Kültür, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Ahlat'ta Müzeler Haftası Etkinlikleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Borsa İstanbul günü sert yükselişle kapattı Borsa İstanbul günü sert yükselişle kapattı
Gülistan Doku dosyasında yeni gelişme: Firari Umut Altaş’ın yakalanması için süreç hızlandı Gülistan Doku dosyasında yeni gelişme: Firari Umut Altaş'ın yakalanması için süreç hızlandı
TAG Otoyolu’nda feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı TAG Otoyolu’nda feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
YSK Başkanı, Kılıçdaroğlu için “Genel Başkan“ ifadesini kullandı YSK Başkanı, Kılıçdaroğlu için "Genel Başkan" ifadesini kullandı
Fenerbahçe’ye Becao’dan dev bonservis Fenerbahçe'ye Becao'dan dev bonservis
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ile telefonda görüştü: En uygun zamanda kurultaya gidelim Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ile telefonda görüştü: En uygun zamanda kurultaya gidelim

19:42
CHP Kurultayı soruşturmasında dikkat çeken ifadeler: Kızım iş için görüşmüş olabilir
CHP Kurultayı soruşturmasında dikkat çeken ifadeler: Kızım iş için görüşmüş olabilir
19:30
Trump kafa karıştıran sosyal medya paylaşımlarına yine başladı
Trump kafa karıştıran sosyal medya paylaşımlarına yine başladı
19:30
Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City, Premier Lig’e yükseldi
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Premier Lig'e yükseldi
18:39
Özgür Özel’in ’genel başkan’ unvanı TBMM’nin resmi sitesinden kaldırıldı
Özgür Özel'in 'genel başkan' unvanı TBMM'nin resmi sitesinden kaldırıldı
16:29
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya silahlı saldırı
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya silahlı saldırı
15:33
Özgür Özel’in Kılıçdaroğlu ile görüşmek için tek şartı var: O ilanı göreceğim
Özgür Özel'in Kılıçdaroğlu ile görüşmek için tek şartı var: O ilanı göreceğim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2026 19:59:35. #7.13#
SON DAKİKA: Ahlat'ta Müzeler Haftası Etkinlikleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.