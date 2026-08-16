Ahmet Özhan'dan Kütahya'ya Ziyaret - Son Dakika
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Ahmet Özhan'dan Kütahya'ya Ziyaret

Ahmet Özhan\'dan Kütahya\'ya Ziyaret
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Ahmet Özhan, Dumlupınar Üniversitesi'ni ziyaret ederek Kütahya'nın kültürel mirasını değerlendirdi.

Sanatçı Ahmet Özhan ve beraberindeki heyet, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörünü ziyaret etti. Ziyarette üniversite tarihi müzesi gezilirken, Kütahya'nın tarihi, kültürel ve manevi kimliği üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Ahmet Özhan ve beraberindeki heyeti makamında ağırlayan Rektör, üniversite hakkında kapsamlı bilgiler verdi. Ziyaret kapsamında ayrıca "Kütahya'nın Ruhu: Mevlevilik, Ahilik ve Tasavvuf" başlıklı bir konuşma gerçekleştirildi. Rektör, Kütahya'nın tarihi ve manevi kimliğinin Mevlevilik, Ahilik ve tasavvuf ekseninde şekillendiğini belirterek, "Kütahya bir Mevlevi şehridir. Kütahya bir Ahi şehridir. ve tasavvuf, bu şehrin ruhu ve manevi dünyasıdır. Bu üç cümle, Kütahya'yı anlatmak için yeterlidir" ifadelerini kullandı.

"Kütahya Anadolu'nun önemli Mevlevi merkezlerinden biri"

Konuşmasında Mevleviliğin Kütahya'daki tarihi izlerine değinen Rektör, bu geleneğin Sultan Veled'in nazarından, Ergun Çelebi'nin postundan ve Mustafa Sakıb Dede'nin kaleminden Kütahya'ya ulaştığını ifade etti.

Konya ve Afyonkarahisar'ın ardından Anadolu'nun önemli Mevlevi merkezlerinden biri olan Erguniyye Dergahı'nın, bugün Ergun Çelebi Camii veya Dönenler Camii olarak bilinen yapıyla Kütahya'da yaşamaya devam ettiğini belirten Rektör, Mevlana'nın torunlarının burada medfun bulunmasının kentin "çelebiler şehri" olarak anılmasında önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Ahilik geleneğinin Kütahya'daki izleri

Kütahya'nın Ahilik geleneğine de dikkat çeken Rektör, Ahi Arslan, Ahi Erbasan, Ahi Evran ve Ahi İzzeddin gibi isimlerin yalnızca türbe ve mahalle isimleriyle anılan kişiler olmadığını belirtti.

Bu isimlerin "helal lokma, doğru söz, sağlam iş" anlayışının Kütahya'daki temsilcileri olduğunu ifade eden Rektör, Ahilik geleneğinin fütüvvet ahlakı ile tasavvufu, esnaf teşkilatı ile toplumsal düzeni bir araya getirerek şehrin hem üretken hem de merhametli bir yapıya kavuşmasına katkı sunduğunu dile getirdi.

"Tasavvuf, Kütahya'nın ruhudur"

Tasavvufun Kütahya'da yalnızca soyut bir düşünce sistemi olmadığını vurgulayan Rektör, bu anlayışın şehrin günlük yaşamında ve kültürel değerlerinde somut biçimde görüldüğünü söyledi. Tasavvufun çini ustasının fırçasındaki incelikte, neyzenin nefesindeki hüzünde, esnafın terazisindeki adalette ve komşunun kapısındaki ikramda karşılık bulduğunu belirten Rektör, şöyle konuştu:

"Tasavvuf, bu şehrin ruhudur; çünkü Kütahya, dışarıdan bakıldığında bir Anadolu şehri, içeriden bakıldığında ise bir irfan beldesidir. Bir şehir, toprağından daha çok ruhuyla ayakta kalır. Kütahya'nın ruhu ise hala Mevlana'nın 'Gel, ne olursan ol yine gel' çağrısında, Ahi Evran'ın 'Elini aç, gönlünü aç' düsturunda ve bu toprağın yetiştirdiği ariflerin nefesinde yaşamaktadır."

Rektör, Kütahya'nın sahip olduğu bu tarihi ve manevi mirasın korunması, yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılmasının önemli bir sorumluluk olduğunu belirterek konuşmasını dua ile tamamladı:

"Ya Rabbi! Kütahya'nın semasını rahmetle, toprağını bereketle, gönüllerini ise Mevlana'nın ve Ahi Evran'ın nuruyla aydınlat."

Ahmet Özhan'dan tasavvuf ve sanat vurgusu

Ziyarette sanatçı Ahmet Özhan da tasavvuf anlayışına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özhan, tasavvufun yalnızca bir inanç veya düşünce sistemi olmadığını, insanın kendisini tanıması, arınması ve kemale ermesi yolculuğunu ifade ettiğini belirtti. "İnsan-ı kamil" idealine dikkat çeken Özhan, kültürel, sanatsal ve manevi açıdan estetik değerlerin bu yolculuğun ayrılmaz bir parçası olduğunu ifade etti. Sanat ve güzelliğin insanı yücelten, gönlü arındıran ve toplumda ahenk oluşturan güçlü araçlar olduğunu vurgulayan Özhan, kültür ile maneviyat arasındaki bağın önemine dikkat çekti.

Üniversite tarihi müzesi gezildi

Ziyaret kapsamında Ahmet Özhan ve beraberindeki heyet, DPÜ Üniversite Tarihi Müzesi'ni de gezdi. Müzede üniversitenin geçmişi ve kurumsal gelişimine ilişkin bilgiler paylaşılırken, Kütahya'nın köklü kültürel birikimi ile üniversitenin bu mirası yaşatma ve gelecek kuşaklara aktarma çalışmaları ele alındı.

Ahmet Özhan ve ekibinin DPÜ ziyareti, üniversitenin akademik ve kültürel kimliği ile Kütahya'nın Mevlevilik, Ahilik ve tasavvuf geleneğinin sanat ve düşünce dünyasıyla buluştuğu anlamlı bir etkinlik olarak değerlendirildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Ahmet Özhan'dan Kütahya'ya Ziyaret - Son Dakika

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