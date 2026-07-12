Ahmet Telli Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ahmet Telli Son Yolculuğuna Uğurlandı

Ahmet Telli Son Yolculuğuna Uğurlandı
12.07.2026 14:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şair Ahmet Telli, cenaze töreniyle son veda edildi. Edebiyat dünyası ve yakınları bir araya geldi.

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden şair ve yazar Ahmet Telli için cenaze töreni düzenlendi.

Türk edebiyatının önemli şairlerinden Ahmet Telli, bir süredir tedavi gördüğü hastanede 80 yaşında hayatını kaybetti. Ankara'daki İnşaat Mühendisleri Odası'nda (İMO) düzenlenen uğurlama törenine Telli'nin ailesi, yakınları, siyasetçiler, edebiyat dünyasının önemli isimleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tören boyunca Ahmet Telli'nin şiirleri de okundu. Törende konuşan Ahmet Telli'nin kızı Eylül Telli, babasının yaşamı boyunca savunduğu değerlere ve edebiyata olan bağlılığına değinerek, "Babam Ahmet Telli'nin yaklaşık 7 aydır süren tedavi sürecini sizler de yakından takip ettiniz. Bu süreçte zaman zaman hastalığının seyri kötüleşti. Fakat babam mücadelesini hiç bırakmadı, hep direndi. Ne yazık ki 10 Temmuz günü bu direncini yitirdi. Yoğun bakımda yattığı bu kısa sürede oradaki doktorlarımızın, hemşirelerimizin de Ahmet ağabeyi oldu. Sevgili doktorlarımız, 'Ahmet ağabeyi maalesef bu şekilde yakından tanıdık ve çok sevdik. Sessiz konuşmalarımız çok keyifli, çok naifti. Ancak ne yazık ki o da, biz de başaramadık' diyerek kötü haberi verdiler" dedi.

"Babam kelimeleri yalnızca yan yana dizen bir şair değildi"

Telli, babasının yalnızca şiir yazan bir isim olmadığını belirterek, "Bugün buradan bir vedanın ağırlığıyla değil, bir ömrün bıraktığı ışığın etrafında buluştuk. Ömrünü söze, şiire, umuda ve insana adamış bir yüreği, kalemiyle nice karanlığı aydınlatan bir şairi birlikte selamlamak için buradayız. Ben sadece onun kızı olarak değil, yaşamı boyunca ilkeleri hiç terk etmeyen bir insanın tanığı olarak konuşuyorum. Babam kelimeleri yalnızca yan yana dizen bir şair değildi. O, acıyı umutla, yalnızlığı dayanışmayla, karanlığı insanın içindeki iyiliğe olan inançla karşılayan bir yürekti. Şimdi o ses sustu sanılabilir ama biliyorum ki şair susmaz, şiirlerinin yangısıyla yaşamaya devam eder" şeklinde konuştu.

"Onunla vedalaşmayacağız ama güle güle diyeceğiz"

Telli ile tanışma hikayesini anlatan DEM Parti Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ise şu ifadelere yer verdi:

"O, kaleminde aşkları yazdı, sevgileri yazdı, tutkuları yazdı, toplumsal sorunların her birine ayrı ayrı değindi. En önemlisi de hep umudu aşıladı. Biz, çok sonraki bir kuşağız evet ama Ahmet ağabey bütün kuşakların, 1978'den bu yana bütün devrimci kuşakların gönlünü kazandı." - ANKARA

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Ahmet Telli, Edebiyat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Ahmet Telli Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’daki aile dehşetinin detayları ortaya çıktı İstanbul'daki aile dehşetinin detayları ortaya çıktı
ABD’den İran’a iki şart Tahran’da iç çekişme iddiası ABD’den İran’a iki şart! Tahran'da iç çekişme iddiası
Felaketin en acı tablosu Acil durum koduyla yüzlerce mezar kazıldı Felaketin en acı tablosu! Acil durum koduyla yüzlerce mezar kazıldı
Çankaya Belediyesi’ne operasyon Başkan Hüseyin Can Güner dahil 36 gözaltı kararı var Çankaya Belediyesi’ne operasyon! Başkan Hüseyin Can Güner dahil 36 gözaltı kararı var
Ela Rümeysa Cebeci ve Sadettin Saran hakkında iddianame tamamlandı İşte istenen cezalar Ela Rümeysa Cebeci ve Sadettin Saran hakkında iddianame tamamlandı! İşte istenen cezalar
Cumhurbaşkanı Erhürman Taburcu oldu Cumhurbaşkanı Erhürman Taburcu oldu

15:43
Haluk Levent hakkında gözaltı kararı
Haluk Levent hakkında gözaltı kararı
15:20
7 yıl boyunca eşinin parmaklarını ısırdı Doktorların bile beklemediği mucize gerçek oldu
7 yıl boyunca eşinin parmaklarını ısırdı! Doktorların bile beklemediği mucize gerçek oldu
15:04
Marmaray’da pes dedirten görüntü Yolculara aldırış etmeden barfiks çekti
Marmaray'da pes dedirten görüntü! Yolculara aldırış etmeden barfiks çekti
14:54
Milli parkta dehşet Öfkeli bizon turisti metrelerce havaya fırlattı
Milli parkta dehşet! Öfkeli bizon turisti metrelerce havaya fırlattı
14:30
ABD’li Senatör Graham’ın ölmeden önce Türkiye için söyledikleri yeniden gündemde
ABD'li Senatör Graham'ın ölmeden önce Türkiye için söyledikleri yeniden gündemde
14:10
Dünya Kupası’ndan elendi, soluğu Türkiye’de aldı 600 bin liralık hesap ödedi
Dünya Kupası'ndan elendi, soluğu Türkiye'de aldı! 600 bin liralık hesap ödedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2026 15:50:44. #7.13#
SON DAKİKA: Ahmet Telli Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.