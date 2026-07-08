Ahmet Yakupoğlu Anısına Sergi Açıldı - Son Dakika
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Ahmet Yakupoğlu Anısına Sergi Açıldı

Ahmet Yakupoğlu Anısına Sergi Açıldı
08.07.2026 15:17
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Kütahya'da Nurhan Ağartan'ın 'Ahmet Yakupoğlu'nun İzinde' sergisi açıldı, sanatseverler katıldı.

Kütahya'da ressam Nurhan Ağartan'ın, Kütahyalı ressam ve neyzen Ahmet Yakupoğlu anısına hazırladığı "Ahmet Yakupoğlu'nun İzinde" adlı kişisel resim sergisi açıldı.

Özel Ahmet Yakupoğlu Müzesi'nde gerçekleştirilen serginin açılışı, kent protokolü ve sanatçıların katılımıyla yapıldı.

Serginin açılışında konuşan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Ahmet Yakupoğlu'nun Kütahya'da sanatın gelişmesine yaptığı büyük katkılara vurgu yaptı.

Yakupoğlu'nun üniversiteye bağışladığı mirasın sorumluluğunu en iyi şekilde taşımaya gayret ettiklerini belirten Kızıltoprak, şunları kaydetti:

"Bugün burada, rahmetlinin sağlığında yaptığı toplantıların bir benzerini gerçekleştirdik. Sanatçılarımız eserlerini geleceğe iz bırakmak için üretiyor. Geçmişi bileceğiz ama orada takılıp kalmayacağız. Gelecekte Türkiye'miz dünyanın süper güçlerinden birisi olacaksa, bu sadece savunma sanayi, ekonomi, turizm, sağlık ve eğitimle değil, illaki sanatla da olacak. Bizler sanatımızı ve değerlerimizi dünyaya tanıttıkça, köklü dostluklar inşa edeceğimize inanıyoruz."

Konuşmanın ardından, aynı zamanda Kütahya Kültür ve Sanat Derneği üyesi olan Ağartan'ın sergisi ziyarete açıldı.

Ağartan'ın, usta sanatçı Yakupoğlu'nun anısını yaşatan ve kendi özgün üslubunu yansıtan eserleri, açılışa katılan davetliler ve sanatseverler tarafından incelendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Ahmet Yakupoğlu Anısına Sergi Açıldı - Son Dakika

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