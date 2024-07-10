Aigai Antik Kenti, Samanyolu Galaksisi ile Yıldız Şölenine Sahne Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Aigai Antik Kenti, Samanyolu Galaksisi ile Yıldız Şölenine Sahne Oldu

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bulunan 2 bin 700 yıllık Aigai Antik Kenti, yaz mevsiminde çıplak gözle de görülebilen Samanyolu Galaksisi ile süslendi. Uzun pozlama tekniğiyle çekilen fotoğraflar ve videolar, antik kentte görsel bir şölen oluşturdu. Fotoğraf tutkunları için unutulmaz kareler sunan Aigai Antik Kenti, Samanyolu Galaksisi'nin fotoğraflanması için ideal bir mekan olarak öne çıkıyor.

10.07.2024 16:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aigai Antik kenti yıldız şölenine sahne oldu

Samanyolu Galaksisi Aigai Antik Kentini süsledi

MANİSA - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bulunan 2 bin 700 yıllık geçmişe sahip Aigai Antik Kenti yaz mevsiminde çıplak gözle de görülebilen Samanyolu Galaksisiyle süslendi. Uzun pozlama tekniğiyle çekilen fotoğraflar ve videolar antik kentte görsel şölen oluşturdu.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bulunan ve 2 bin 700 yıllık geçmişiyle kendine hayran bırakan Aigai Antik Kenti fotoğraf tutkunlarına da unutulmaz kareler veriyor. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Başkanı ve Kazı Başkanı Prof. Dr. Yusuf Sezgin tarafından yürütülen kazı çalışmalarıyla pek çok yapı günümüze kazandırılırken, yapıların sunduğu görsellik hem ziyaretçilerin hem de fotoğraf severlerin beğenisini topluyor.

Kent merkezinden ve şehrin ışıklarından uzak noktada bulunan Aigai Antik Kenti özellikle Samanyolu Galaksisini fotoğraflamak isteyen fotoğraf tutkunları için adeta görsel şölen sunuyor. Aigai Antik Kenti'ndeki antik tiyatronun vomitoryumu ile Samanyolu Galaksisi İhlas Haber Ajansı tarafından fotoğraflandı. Bir çok fotoğraf karesiyle oluşturulan timelapse tekniğiyle de yıldızların hareketi görüntülendi.

Kaynak: İHA

Yunusemre, Manisa, Şölen, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Aigai Antik Kenti, Samanyolu Galaksisi ile Yıldız Şölenine Sahne Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:39 Sosyal medya hesaplarında terör örgütü bağlantısı tespit edildi Sosyal medya hesaplarında terör örgütü bağlantısı tespit edildi
15:29 Adnan Oktar’a verilen 8 bin yıllık ceza onandı Duruşmaya katılan Kedicik, Oktar’ı görünce kendini tutamadı Adnan Oktar'a verilen 8 bin yıllık ceza onandı! Duruşmaya katılan Kedicik, Oktar'ı görünce kendini tutamadı
14:57 4’lü toplantıdan asgari ücrete de zam çıkar mı AK Parti’den açıklama var 4'lü toplantıdan asgari ücrete de zam çıkar mı? AK Parti'den açıklama var
14:48 Ağabeyini boğazını ve cinsel organını keserek öldüren genci, yaptığı savunma kurtaramadı Ağabeyini boğazını ve cinsel organını keserek öldüren genci, yaptığı savunma kurtaramadı
14:35 Emekli maaşlarına zam için sürpriz toplantı 4 isim bir araya geliyor Emekli maaşlarına zam için sürpriz toplantı! 4 isim bir araya geliyor
16:51 Yeni sözleşme uzatmıştı Galatasaray’ın yıldızı şimdiden ayrılmayı düşünüyor Yeni sözleşme uzatmıştı! Galatasaray'ın yıldızı şimdiden ayrılmayı düşünüyor
16:30 Yapay zeka ile oluşturuldu İşte Türk erkeklerinin en çok beğendiği kadın tipi Yapay zeka ile oluşturuldu! İşte Türk erkeklerinin en çok beğendiği kadın tipi
16:21 Hindistan’da bir işçi, uyuduğu sırada kendisine saldıran yılanı ısırarak öldürdü Hindistan'da bir işçi, uyuduğu sırada kendisine saldıran yılanı ısırarak öldürdü
16:15 Fenerbahçe’nin teklifini beğenmeyen Serdar Dursun, 1. Lig’e transfer oluyor Fenerbahçe'nin teklifini beğenmeyen Serdar Dursun, 1. Lig'e transfer oluyor
15:57 İki haftadır kayıp olan Filiplinli güzellik kraliçesi Geneva Lopez ve aktör sevgilisi Yitshak Cohen’in cesetleri, taş ocağında bulundu İki haftadır kayıp olan Filiplinli güzellik kraliçesi Geneva Lopez ve aktör sevgilisi Yitshak Cohen'in cesetleri, taş ocağında bulundu
15:52 Beşiktaş’ın istediği Di Maria, son kararını gözyaşlarıyla açıkladı Beşiktaş'ın istediği Di Maria, son kararını gözyaşlarıyla açıkladı
15:46 Usta oyuncu Kadir İnanır, yoğun bakıma kaldırıldı Usta oyuncu Kadir İnanır, yoğun bakıma kaldırıldı
15:13 EURO 2024’e damga vurdu Messi’nin yıkadığı bebek, şimdi dünyayı sallıyor EURO 2024'e damga vurdu! Messi'nin yıkadığı bebek, şimdi dünyayı sallıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2024 17:21:12. #1.13#
SON DAKİKA: Aigai Antik Kenti, Samanyolu Galaksisi ile Yıldız Şölenine Sahne Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement