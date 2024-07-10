Aigai Antik Kenti, Samanyolu Galaksisi ile Yıldız Şölenine Sahne Oldu

Kültür Sanat

Aigai Antik kenti yıldız şölenine sahne oldu

Samanyolu Galaksisi Aigai Antik Kentini süsledi

MANİSA - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bulunan 2 bin 700 yıllık geçmişe sahip Aigai Antik Kenti yaz mevsiminde çıplak gözle de görülebilen Samanyolu Galaksisiyle süslendi. Uzun pozlama tekniğiyle çekilen fotoğraflar ve videolar antik kentte görsel şölen oluşturdu.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bulunan ve 2 bin 700 yıllık geçmişiyle kendine hayran bırakan Aigai Antik Kenti fotoğraf tutkunlarına da unutulmaz kareler veriyor. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Başkanı ve Kazı Başkanı Prof. Dr. Yusuf Sezgin tarafından yürütülen kazı çalışmalarıyla pek çok yapı günümüze kazandırılırken, yapıların sunduğu görsellik hem ziyaretçilerin hem de fotoğraf severlerin beğenisini topluyor.

Kent merkezinden ve şehrin ışıklarından uzak noktada bulunan Aigai Antik Kenti özellikle Samanyolu Galaksisini fotoğraflamak isteyen fotoğraf tutkunları için adeta görsel şölen sunuyor. Aigai Antik Kenti'ndeki antik tiyatronun vomitoryumu ile Samanyolu Galaksisi İhlas Haber Ajansı tarafından fotoğraflandı. Bir çok fotoğraf karesiyle oluşturulan timelapse tekniğiyle de yıldızların hareketi görüntülendi.