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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: "Sanat kimliktir, sanat hafızadır, sanat dayanıs¸madır"

İSTANBUL - U"mraniye Belediyesi Geleneksel Sanatlar Akademisi tarafından du"zenlenen "Zamanın I·zlerinde Sanata Yolculuk" sergisi, kapılarını sanatseverlere ac¸tı. U"mraniye Belediyesi Ku"ltu"r Sanat Merkezi'nde yer alan serginin ac¸ılıs¸ına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur O"zdemir Go"ktas¸, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Ümraniye Kaymakamı Yüksek Çelik, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Bas¸kanı Tugˆba Is¸ık Ercan ve bir çok davetli katıldı.

"Zaman" temasının sanat u"zerinden ele alan sergi, gec¸mis¸in izlerini gu"nu"mu"z estetigˆiyle bulus¸turuyor. 20'den fazla brans¸a ait 400 eserin yer aldıgˆı sergi, Geleneksel Sanatlar Akademisi kursiyerlerinin 2023 yılından itibaren yaptıkları eserlerden olus¸uyor. Sergide Hat, tezhip, minyatu"r, c¸ini, cam is¸lemeciligˆi, sedef kakma, ebru, deri c¸anta, ahs¸ap oyma, seramik ve mozaik gibi geleneksel sanatlarımızın farklı dallarından eserler yer alıyor.

Geleneksel Sanatlar Akademisi bu sergiyle sanatın zaman ic¸indeki yolculugˆuna dikkat c¸ekerek "zaman" ve "sanat" kavramlarını bir araya getirerek ziyaretc¸ilere zamansız bir sanat deneyimi vadediyor. Sanatseverler, sergi kapsamında ilhamını gec¸mis¸ten alan modern eserleri inceleyerek geleneksel sanatların gu"nu"mu"z perspektifinden sundugˆu zengin du"nyasında keyifli bir yolculugˆa c¸ıkıyor.

"Sanat kimliktir, sanat hafızadır, sanat dayanıs¸madır"

Açılışta konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur O"zdemir Go"ktas¸, " Bu sergi bizlere sanatın nasıl yas¸atıldıgˆını ve en o"nemlisi nasıl yeniden u"retildigˆini go"steriyor. Bu anlamda sanat sadece estetik bir degˆer tas¸ımaz, sanat kimliktir, sanat hafızadır, sanat dayanıs¸madır ve bugu"n sergilenen her eser Anadolu'nun derin izlerini derin hikayelerini tas¸ıyor. Hat sanatıyla kelimeler ruha do"ku"lu"yor, ebru sanatı suyun ic¸inde hayat buluyor, ahs¸ap ellerde canlanıyor, tezhip altın gibi parlıyor. Bu sanat yolculugˆunda bir digˆer o"nemli durak ise kadın emegˆi ve u"retimi. ÜKEP projesini bu anlamda c¸ok kıymetli c¸ok degˆerli buluyoruz. Bu projeyle kadınların alın teri ile s¸ekillendirdiği u"ru"nler yalnızca evlerinde degˆil, kamusal alanlarda, pazarlarda ve sanat galerilerinde yerini alıyor." ifadelerini kullandı.

"U"mraniye Belediyesi olarak sadece fen is¸leri yapmıyoruz"

Bir diğer konuşmacı Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ise, " U"mraniye Belediyesi olarak sadece fen is¸leri yapmıyoruz, insana dokunacak insanlara birebir hizmet verecek sosyal hizmetler ku"ltu"rel hizmetler bilhassa kadın ailede c¸ok degˆerli is¸ler yapıyoruz. Çocuklarla sportif faaliyetlerimiz oluyor, AK Parti belediyeciliğinin Sayın Cumhurbas¸kanımızın 1994 yılında I·stanbul'da bas¸lattıgˆı bu o"nemli eserlerin devamı niteligˆinde u"zerine koyarak devam ediyoruz" dedi.