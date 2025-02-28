Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: 'Sanat Kimliktir, Sanat Hafızadır' - Son Dakika
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Kültür Sanat

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: 'Sanat Kimliktir, Sanat Hafızadır'

Ümraniye Belediyesi Geleneksel Sanatlar Akademisi tarafından düzenlenen 'Zamanın İzlerinde Sanata Yolculuk' sergisi açılışında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sanatın kimlik, hafıza ve dayanışma olduğunu vurguladı. Sergide, geleneksel sanatların modern yorumları yer alıyor.

28.02.2025 18:54
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: "Sanat kimliktir, sanat hafızadır, sanat dayanıs¸madır"

İSTANBUL - U"mraniye Belediyesi Geleneksel Sanatlar Akademisi tarafından du"zenlenen "Zamanın I·zlerinde Sanata Yolculuk" sergisi, kapılarını sanatseverlere ac¸tı. U"mraniye Belediyesi Ku"ltu"r Sanat Merkezi'nde yer alan serginin ac¸ılıs¸ına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur O"zdemir Go"ktas¸, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Ümraniye Kaymakamı Yüksek Çelik, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Bas¸kanı Tugˆba Is¸ık Ercan ve bir çok davetli katıldı.

"Zaman" temasının sanat u"zerinden ele alan sergi, gec¸mis¸in izlerini gu"nu"mu"z estetigˆiyle bulus¸turuyor. 20'den fazla brans¸a ait 400 eserin yer aldıgˆı sergi, Geleneksel Sanatlar Akademisi kursiyerlerinin 2023 yılından itibaren yaptıkları eserlerden olus¸uyor. Sergide Hat, tezhip, minyatu"r, c¸ini, cam is¸lemeciligˆi, sedef kakma, ebru, deri c¸anta, ahs¸ap oyma, seramik ve mozaik gibi geleneksel sanatlarımızın farklı dallarından eserler yer alıyor.

Geleneksel Sanatlar Akademisi bu sergiyle sanatın zaman ic¸indeki yolculugˆuna dikkat c¸ekerek "zaman" ve "sanat" kavramlarını bir araya getirerek ziyaretc¸ilere zamansız bir sanat deneyimi vadediyor. Sanatseverler, sergi kapsamında ilhamını gec¸mis¸ten alan modern eserleri inceleyerek geleneksel sanatların gu"nu"mu"z perspektifinden sundugˆu zengin du"nyasında keyifli bir yolculugˆa c¸ıkıyor.

"Sanat kimliktir, sanat hafızadır, sanat dayanıs¸madır"

Açılışta konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur O"zdemir Go"ktas¸, " Bu sergi bizlere sanatın nasıl yas¸atıldıgˆını ve en o"nemlisi nasıl yeniden u"retildigˆini go"steriyor. Bu anlamda sanat sadece estetik bir degˆer tas¸ımaz, sanat kimliktir, sanat hafızadır, sanat dayanıs¸madır ve bugu"n sergilenen her eser Anadolu'nun derin izlerini derin hikayelerini tas¸ıyor. Hat sanatıyla kelimeler ruha do"ku"lu"yor, ebru sanatı suyun ic¸inde hayat buluyor, ahs¸ap ellerde canlanıyor, tezhip altın gibi parlıyor. Bu sanat yolculugˆunda bir digˆer o"nemli durak ise kadın emegˆi ve u"retimi. ÜKEP projesini bu anlamda c¸ok kıymetli c¸ok degˆerli buluyoruz. Bu projeyle kadınların alın teri ile s¸ekillendirdiği u"ru"nler yalnızca evlerinde degˆil, kamusal alanlarda, pazarlarda ve sanat galerilerinde yerini alıyor." ifadelerini kullandı.

"U"mraniye Belediyesi olarak sadece fen is¸leri yapmıyoruz"

Bir diğer konuşmacı Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ise, " U"mraniye Belediyesi olarak sadece fen is¸leri yapmıyoruz, insana dokunacak insanlara birebir hizmet verecek sosyal hizmetler ku"ltu"rel hizmetler bilhassa kadın ailede c¸ok degˆerli is¸ler yapıyoruz. Çocuklarla sportif faaliyetlerimiz oluyor, AK Parti belediyeciliğinin Sayın Cumhurbas¸kanımızın 1994 yılında I·stanbul'da bas¸lattıgˆı bu o"nemli eserlerin devamı niteligˆinde u"zerine koyarak devam ediyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: 'Sanat Kimliktir, Sanat Hafızadır' - Son Dakika

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