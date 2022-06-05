Aizanoi Kısa Film Festivali'nin galası Zeus Tapınağı'nda yapıldı - Son Dakika
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Aizanoi Kısa Film Festivali'nin galası Zeus Tapınağı'nda yapıldı

05.06.2022 01:01
Aizanoi Kısa Film Festivali'nin galası Zeus Tapınağı'nda yapıldı

Kütahya Valiliği öncülüğünde, Aizanoi Sinema ve Fotoğraf Sanatı Derneğince ikincisi düzenlenen Aizanoi Kısa Film Festivali'nin galası, Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi Antik Kenti'nde gerçekleştirildi.

Kütahya Valiliği öncülüğünde, Aizanoi Sinema ve Fotoğraf Sanatı Derneğince ikincisi düzenlenen Aizanoi Kısa Film Festivali'nin galası, Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi Antik Kenti'nde gerçekleştirildi.

Festivalde yurt içi ve dışından 2 bin 252 kısa film yarıştı.

Yönetmen, yapımcı ve akademisyenlerin bulunduğu seçici kurulun değerlendirmeleri sonucu finale kalan 27 kısa film arasından çevre bilinci ve iklim krizi kategorisinde en iyi yerli kurmaca Yeliz Gürkan'ın "Kimin umurunda", en iyi yerli belgesel Evrim İnci'nin "Bulak", spor ve sağlık kategorisinde en iyi yerli belgesel Melih Aslan'ın "Bisikletçi", en iyi yerli kurmaca Kenan Çelik'in "Çöp Dünyası", kültürel miras kategorisinde en iyi yerli belgesel Hayriye Savaşçıoğlu'nun "Yüz Yıllardır Açılmamış Mektuplar" ve en iyi yerli kurmaca Gürsel Ateş'in "Nereye" isimli kısa filmleri oldu.

Antik kentteki Zeus Tapınağı alanında dereceye giren kısa filmlerin gösterimi yapıldı.

Kütahya Valisi Ali Çelik, buradaki konuşmasında,Türk sinemasının bilge yönetmeni Ahmet Uluçay'ın Kütahyalı olduğunu söyledi.

Festivalin Aizanoi Antik Kenti'nde düzenlenmesinin büyük anlam ifade ettiğini belirten Çelik, "Kütahya, tarihin mirasını taşıyan ve bu zenginliği geleceğe aktarma gayretinde olan bir il." dedi.

Ödül töreninin ardından şarkıcı Göksel, konser verdi.

Aizanoi Kısa Film Festivali'nin galası Zeus Tapınağı'nda yapıldı
Aizanoi Kısa Film Festivali'nin galası Zeus Tapınağı'nda yapıldı
Aizanoi Kısa Film Festivali'nin galası Zeus Tapınağı'nda yapıldı
Aizanoi Kısa Film Festivali'nin galası Zeus Tapınağı'nda yapıldı
Aizanoi Kısa Film Festivali'nin galası Zeus Tapınağı'nda yapıldı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Film Festivali, Zeus Tapınağı, Kütahya, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Aizanoi Kısa Film Festivali'nin galası Zeus Tapınağı'nda yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aizanoi Kısa Film Festivali'nin galası Zeus Tapınağı'nda yapıldı - Son Dakika
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