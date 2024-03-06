AK Parti Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp, Yenikent Mahallesinde Dönüşüm Projesini Anlattı - Son Dakika
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Kültür Sanat

AK Parti Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp, Yenikent Mahallesinde Dönüşüm Projesini Anlattı

AK Parti Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp, Yenikent Mahallesinde Dönüşüm Projesini Anlattı

AK Parti Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp, Yenikent mahallesinde gerçekleştirilecek dönüşüm projesi hakkında konuştu. Alp, depremlere dayanıklı, modern özelliklere sahip binalarla mahalle sakinlerini tanıştıracağını ve dönüşümün herkesin oturduğu binada gerçekleştirileceğini belirtti. Yenikent'in görünümünün ada bazında değişeceğini vurgulayan Alp, sürecin 3 bin 416 daire sahibiyle birlikte ilerleyeceğini söyledi. Dönüşümün ardından Yenikent'te kapalı otoparklar, spor salonları, süpermarketler ve yüzme havuzu gibi olanaklar bulunacağını ifade eden Alp, vatandaşlara ekonomik yük getirmeden kentsel dönüşüm sürecini başlatacaklarını dile getirdi. Alp, mevcut yerel yönetimin Yenikent'in geleceğini düşünmediğini belirterek, halk için kentsel dönüşüm yapacaklarını ve Yenikent'i hak ettiği geleceğe taşıyacaklarını söyledi.

06.03.2024 13:37  Güncelleme: 13:50
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AK Parti Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp, Yenikent mahallesinde gerçekleştirilecek dönüşüme ilişkin konuştu.

Mahalle sakinlerini depremlere dayanıklı, modern özelliklere sahip, asansörlü ve ebeveyn banyolu binalarla tanıştıracağını belirten Alp, dönüşümün başka binalarda değil, herkesin oturduğu binada gerçekleştirileceğini söyledi. Yenikent'in görünümünün ada bazında değişeceğini vurgulayan Alp, sürecin mahallede yaşayan 3 bin 416 daire sahibiyle anlaşarak birlikte ilerleyeceğini belirtti.

Gerçekleştirilecek dönüşümün ardından Yenikent'te kapalı otoparklar, spor salonları, süpermarketler ve yüzme havuzu gibi olanaklar bulunacağını bildiren Özkan Alp, "Vatandaşlarımıza ekonomik yük getirmeden, vergi muafiyetleri, kira ve taşınma yardımı gibi avantajlardan yararlanarak, mevcut yaşam alanlarında ve komşularıyla birlikte, metrekare kaybı yaşamadan gerçekleşecek bir kentsel dönüşüm süreci başlatacağız" dedi.

Alp, mevcut yerel yönetimin Yenikent'in geleceğini düşünmediğine işaret ederek, şunları söyledi:

"Mevcut belediye yönetiminin bu süreçte gösterdiği ilgisizlik ve isteksizlik, Yenikentimizin geleceğini belirsizliğe sürüklüyor. Ben bu durumu kabul etmiyor ve daha iyi bir Yenikent için düğmeye basıyorum. Rant için değil halk için kentsel dönüşüm yapacağız. Yenikent'i hak ettiği geleceğe taşıyacağız. Gelin, hep birlikte Yenikent'i yeniden inşa edelim."

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat AK Parti Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp, Yenikent Mahallesinde Dönüşüm Projesini Anlattı - Son Dakika

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