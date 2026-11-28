Akçaabat, ilçe oluşunun 140. yıl dönümünü Atatürk Parkı'nda kutladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Akçaabat'ın ilçe oluşunun 140. yıl dönümü, Atatürk Parkı'nda düzenlenen törenle kutlandı. Törende çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu; Kaymakam Abdullah Şahin, Başkan Vekili Ahmet Yüksel Gülay ile Başkan Osman Nuri Ekim konuşma yaptı.
Akçaabat'ın ilçe oluşunun 140. yıl dönümü törenle kutlandı.
Atatürk Parkı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunularak saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Kaymakam Abdullah Şahin, Büyükşehir Belediyesi Belediye Başkan Vekili Ahmet Yüksel Gülay ve Başkan Osman Nuri Ekim'in konuşma yaptığı törende, öğrenciler şiir okudu, halk oyunları ekipleri gösteri sundu.
Kaynak: AA
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