Akdamar Adası'ndaki 10. Ermeni ayini sona erdi - Son Dakika
Üye Girişi

Akdamar Adası'ndaki 10. Ermeni ayini sona erdi

04.09.2022 15:05
Akdamar Adası'ndaki 10. Ermeni ayini sona erdi

Akdamar Adası'ndaki 10. Ermeni ayini sona erdiVAN Van'daki Akdamar Adası'nda bu sene 10.'su düzenlenen Ermeni ayini sona erdi.

Akdamar Adası'ndaki 10. Ermeni ayini sona erdi

VAN Van'daki Akdamar Adası'nda bu sene 10.'su düzenlenen Ermeni ayini sona erdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen izin ile Akdamar Adası'nda ilki 2010 yılında yapılan ayinin 10.'su bugün yapıldı. 85. Türkiye Ermeni Patriği Sahak Maşalyan'ın yönettiği ayin yaklaşık bir saat sürdü.

Ayinin ardından açıklamalarda bulunan 85. Türkiye Ermeni Patriği Sahak Maşalyan, senelik ibadetlerini yapmak için İstanbul'dan, Ermenistan'dan ve dünyanın her yerinden geldiklerini belirterek, "Barış ve esenlik içinde bu yıl ki ibadetimizi gerçekleştirdik. Kolaylığı bize sağladıkları için yetkililere teşekkür ediyoruz. Umuyoruz bu tür birliktelikler Türkiye ve Ermenistan arasındaki ilişkilerin olumlu gelişmesine yardımcı olur. Gerçekten bu coğrafyayı paylaşan halklarız. Bin yıllık ortak geçmişimiz var. Güzel şeyler olmuş ve bu güzel şeylerin üstüne yoğunlaştığımızda gelecek için umut vadeden ilişkiler geliştirebiliriz. Biz bugün iki dost halkın barış içinde yaşaması için, Kafkasların bir barış coğrafyasına dönüşmesi için duamızı ettik. Tanrı ülkemizi korusun. Tanrı insanlığı korusun" dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Erol Uslu ise ayinin sorunsuz bir şekilde tamamlandığını belirterek, "Kardeşlik çerçevesi içerisinde ayin çalışmasının tamamlandığını söylemekte fayda vardır. Bu noktada valimizin direktifleri ve öncülüğünde gerekli bütün tedbirler alındı. Bu sürecin herhangi bir aksaklığa mahal verilmeden tamamlanması gereken noktaları, bütün bileşenlerle birlikte koordineli bir şekilde çalışmalar yapıldı ve Ermeni ayini gerçekleştirildi. Ermeni ayinine katılım sağlayan herkese de tekrardan teşekkür ediyoruz. 10.'sunu gerçekleştirdiğimiz Ermeni ayininin huzur, barış ve kardeşlik içerisinde gerçekleştiğini söylemek mümkündür" ifadelerini kullandı.

Yapılan açıklamanın ardından Ermeni heyeti adadan ayrıldı.

YORUMLAR
500
TUZLA'DA ART ARDA YAŞANAN İKİ AYRI KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI TUZLA'DA ART ARDA YAŞANAN İKİ AYRI KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI Son yağışlar, Tunca Nehri'ne can suyu oldu Son yağışlar, Tunca Nehri'ne can suyu oldu
Kaynak: İHA

Akdamar Adası, Van, su, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Akdamar Adası'ndaki 10. Ermeni ayini sona erdi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak kabinenin önünde iki kritik konu bulunuyor
14:13 CHP'li belediyeden Tarsus'un il olması için imza kampanyası
13:29 İstanbul'da yürek sızlatan anlar! Yangında mahsur kalan anne çocuğunu aşağı attı
13:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İzmir'i unutma, bir gece ansızın gelebiliriz" sözleri sonrası Yunanistan: NATO'ya bildirdik
12:34 HDP'li Sezai Temelli, PKK'lı ve HDP'li Semra Güzel'in tutuklanması sonrası haddini aştı: Bu memleketi başınıza mutlaka yıkacağız
11:41 Motosiklet kazasında can veren 17 yaşındaki kardeşini gören ağabey: Ne olur annem görmesin
11:21 Çin'in Chengdu kentinde 157 yeni vaka çıkınca kapanma uygulandı! Çinliler market ve pazarlarda birbirini ezdi
11:14 İsviçre'nin, Adnan Oktar'la evlendirilmek istenen çocuğun özel dosyalarını suç örgütüne verdiği ortaya çıktı
11:03 Çocukları kediyle kandırdı! Kocaeli'nde küçük kız çocuğunu soyarak fotoğraflarını çeken sapık mahalleli tarafından linç edildi
11:02 Akaryakıtta dalgalanma devam ediyor! Motorin yükselirken benzin fiyatı düşecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2022 15:09:29. #1.12#
SON DAKİKA: Akdamar Adası'ndaki 10. Ermeni ayini sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement