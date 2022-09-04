Akdamar Adası'ndaki 10. Ermeni ayini sona erdi

VAN Van'daki Akdamar Adası'nda bu sene 10.'su düzenlenen Ermeni ayini sona erdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen izin ile Akdamar Adası'nda ilki 2010 yılında yapılan ayinin 10.'su bugün yapıldı. 85. Türkiye Ermeni Patriği Sahak Maşalyan'ın yönettiği ayin yaklaşık bir saat sürdü.

Ayinin ardından açıklamalarda bulunan 85. Türkiye Ermeni Patriği Sahak Maşalyan, senelik ibadetlerini yapmak için İstanbul'dan, Ermenistan'dan ve dünyanın her yerinden geldiklerini belirterek, "Barış ve esenlik içinde bu yıl ki ibadetimizi gerçekleştirdik. Kolaylığı bize sağladıkları için yetkililere teşekkür ediyoruz. Umuyoruz bu tür birliktelikler Türkiye ve Ermenistan arasındaki ilişkilerin olumlu gelişmesine yardımcı olur. Gerçekten bu coğrafyayı paylaşan halklarız. Bin yıllık ortak geçmişimiz var. Güzel şeyler olmuş ve bu güzel şeylerin üstüne yoğunlaştığımızda gelecek için umut vadeden ilişkiler geliştirebiliriz. Biz bugün iki dost halkın barış içinde yaşaması için, Kafkasların bir barış coğrafyasına dönüşmesi için duamızı ettik. Tanrı ülkemizi korusun. Tanrı insanlığı korusun" dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Erol Uslu ise ayinin sorunsuz bir şekilde tamamlandığını belirterek, "Kardeşlik çerçevesi içerisinde ayin çalışmasının tamamlandığını söylemekte fayda vardır. Bu noktada valimizin direktifleri ve öncülüğünde gerekli bütün tedbirler alındı. Bu sürecin herhangi bir aksaklığa mahal verilmeden tamamlanması gereken noktaları, bütün bileşenlerle birlikte koordineli bir şekilde çalışmalar yapıldı ve Ermeni ayini gerçekleştirildi. Ermeni ayinine katılım sağlayan herkese de tekrardan teşekkür ediyoruz. 10.'sunu gerçekleştirdiğimiz Ermeni ayininin huzur, barış ve kardeşlik içerisinde gerçekleştiğini söylemek mümkündür" ifadelerini kullandı.

Yapılan açıklamanın ardından Ermeni heyeti adadan ayrıldı.