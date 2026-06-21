Akyazı'da Atık Sanat Defilesi - Son Dakika
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Akyazı'da Atık Sanat Defilesi

Akyazı\'da Atık Sanat Defilesi
21.06.2026 15:04
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Öğrenciler, geri dönüşüm ve çevre bilincini vurgulayan atık malzemelerle defile düzenledi.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde ortaokul öğrencileri tarafından geri dönüşüm ve çevre bilincine dikkat çekmek amacıyla "Atık Sanat Gösterisi: Defile ve Manifesto" programı düzenlendi. Atık malzemelerden tasarlanan kıyafetlerin ve eserlerin sergilendiği etkinlik izleyicilerden ilgi gördü.

Akyazı Sosyal Gelişim Merkezi'nde (SGM) düzenlenen program, Küçücek Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlandı. Geri dönüşüm, sıfır atık, farkındalık ve sürdürülebilirlik temalarının işlendiği etkinlikte, doğaya kontrolsüzce bırakılan atıkların çevreye verdiği zararlara dikkat çekilirken, geri dönüşüm uygulamalarının önemi aktarıldı. Türkçe Öğretmeni ve proje koordinatörü Rahime Şener öncülüğünde yaklaşık 6 ay süren çalışmanın ürünü olan gösteride, çöpe atılan ya da kullanılmayan atık malzemelerden tasarlanan kıyafetler ve aksesuarlar sahnede sergilendi. Program boyunca öğrenciler, eski çuvalları elbiselere, kullanılmayan karton, plastik ve ambalaj atıklarını ise farklı tasarımlara dönüştürerek yeniden değerlendirilebileceğini gösterdi.

Sıra dışı tasarımların sahnelendiği sıfır atık odaklı defile, salonu dolduran izleyiciler tarafından beğeniyle takip edildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Akyazı'da Atık Sanat Defilesi - Son Dakika

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