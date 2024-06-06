Aladağlar ve Bolkar Dağları'nda Fotoğraf Yarışması Tanıtımı Yapıldı

Kültür Sanat

Aladağlar ve Bolkar Dağları'nda yapılacak fotoğraf yarışmasın tanıtım toplantısı gerçekleştirildi

NİĞDE - Niğde Valiliği, Ahiler Kalkınma Ajansı ve FOTON Fotoğraf Organizasyonları Derneği tarafından T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı desteği ile Aladağlar-Bolkar Dağları Foto Safari Yarışmasının tanıtım toplantısı yapıldı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılan basın toplantısında Aladağlar ve Bolkar Dağları'nın Türkiye'de dağcılık anlamında potansiyeli en iyi olan dağlar olduğunu söyleyen Niğde Valisi Cahit Çelik, düzenlenen etkinliğin bölgeye katkı sağlayacağını ifade etti.

Vali Çelik; " Türkiye'deki dağların büyük bir kısmına tırmanış yaptım bu dağlar içerisinde zorluk derecesi olarak her dağcıya hitap eden zirveler olduğunu Aladağlar olarak görüyoruz. Tırmanış yapılabilen 50'nin üzerinde zirve var. Fotoğrafçılıkta da hem Aladağlar'ın hem de Bolkar Dağları'nın çok önemli olduğunu görüyoruz. Aldağlar'da dağ keçisi yaşıyor. Bolkar Dağları'nda Karagöl ve Çinili Göl'de yine sadece dünyada o bölgede yaşayan ötmeyen kurbağa da denilen Rana Holtzi yaşıyor. Bu etkinlikle beraber hem dağlarımızın hem de floranın tanıtımına ciddi anlamda katkı sağlayacağına inanıyorum." dedi.

Fotoğraf yarışmasının jüri üyesi, belgesel yapımcısı ve foto muhabiri Coşkun Aral ise fotoğrafın dünyada en çok konuşulan dil haline dönüştüğünü söyledi.

Aral; "Vahşi doğa dediğimiz, az dokunulmuş, zarar görmemiş doğada, burayı bilen ustalarımızın öncülüğünde fotoğraf severleri buluşturmak istiyoruz. Burası dünyada eşi benzeri az olan bir coğrafya. Özellikle bu coğrafyanın kıpırdama dönemine geldik. Haziran ayı, endemik bitkilerin olağanüstü renklerin karla buluştuğu dönem, fotoğrafçı kardeşlerimiz için birer nimet. Çok iyi geçeceğine eminim." Şeklinde konuştu.

Ahiler Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Bekir Varol ise bu etkinliğin ilk defa düzenlendiğini belirterek basın toplatısı ile başlayan yarışmanın 9 Haziran Pazar günü düzenlenecek ödül töreniyle sona ereceğini ifade etti.

Varol; " Yarışmanın jürisinde belgesel yapımcısı ve foto muhabiri Coşkun Aral, fotoğrafçı Mustafa Seven, Cem Kıvırcık, Osman Demirden, FOTON Yönetim Kurulu Üyesi Tanın Helvacı ve Fatih Kızılkaya ve Ahiler Kalkınma Ajansı Planlama, Programlama ve Strateji Geliştirme Birimi Başkanı Faruk Er gibi isimlerin yer alacak. Ülkemizin turizm gelirleri daha çok deniz, kum ve güneş gelirlerinden gelmekte bu da turizm potansiyeli olan illerin turizm gelirlerinden yeterince pay alamamasına neden olmakta. Bizler turizm gelirlerinin bölgelere eşit olarak dağıtılması için başta kültür turizmi olmak üzere farklı turizm çeşitlerine ağırlık vermemiz gerekiyor. Aladağlar ve Bolkar Dağları Türkiye'nin dağcılıkta en önemli destinasyon alanı bu etkinlikle bölgenin tanıtılmasına katkı sunulacağına inanıyoruz. " ifadelerine yer verdi.

Niğde'ye gelen 170'den fazla katılımcı Aladağlar ve Bolkar Dağları bölgesinde 6-8 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirecekleri safarilerde fotoğraf çekecek.

9 Haziran Pazar günü düzenlenecek ödül töreni ile jüri üyeleri Çoşkun Aral, Mustafa Seven, Cem Kıvırcık, Osman Demirden, Tanin Helvacı ve Fatih Kızılkaya'nın belirleyeceği fotoğraflar ödüllendirilecek.