Alaeddin Özdenören'in Erzurum'daki Askerlik Yılları - Son Dakika
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Alaeddin Özdenören'in Erzurum'daki Askerlik Yılları

Alaeddin Özdenören\'in Erzurum\'daki Askerlik Yılları
06.06.2026 11:33
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Yedi Güzel Adam'dan Alaeddin Özdenören'in Erzurum'daki askerlik anıları gün yüzüne çıktı.

Türk Edebiyatının unutulmaz topluluğu "Yedi Güzel Adam"ın önemli isimlerinden Alaeddin Özdenören'in Erzurum'da askerlik yaptığı ortaya çıktı.

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Erzurum Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Taner Özdemir tarafından yürütülen araştırmalar sonucunda, Özdenören'in 1969 yılında Erzurum'un Dumlu bölgesindeki 51. Tümen bünyesinde vatani görevini yerine getirdiği belirlendi. Araştırmanın en dikkat çekici yönlerinden biri ise Alaeddin Özdenören'in kendi kaleminden aktardığı askerlik hatıraları oldu.

Özdenören, hatıralarında Erzurum'un Dumlu Nahiyesi'ne bağlı Gökçeyamaç Köyü'nde bulunduğunu, köyün eski adının ise Tafta olduğunu anlatıyor. Bölgenin sert iklim şartlarını ve insanların yaşam mücadelesini büyük bir gözlem gücüyle kaleme alan şair, yıllar sonra bile hafızasında canlılığını koruyan Erzurum günlerini satırlarına taşıyor.

Özdenören, köye ilk geldiğinde evlerin önemli bir bölümünün yer altında bulunmasına şaşırdığını ifade ediyor. Sert kış şartlarının insanları bu tür yapılarda yaşamaya yönelttiğini belirten yazar, misafir olduğu ailelerin yoksulluğuna rağmen gösterdikleri içtenliği ve paylaşma kültürünü unutamadığını dile getiriyor. Yedi Güzel Adam'ın şairi, askerlik yaptığı yıllarda Şahap Paşa Tabyası'nı da yakından tanıma fırsatı bulduğunu anlatıyor. Tabyanın bulunduğu yüksek tepeyi, kalın taş duvarlarla örülü sığınakları ve askerlerin barındığı bölümleri detaylı biçimde tasvir eden Özdenören, Erzurum'un tarihi savunma yapılarından biri olan tabyanın kendisinde derin izler bıraktığını ifade ediyor.

Ancak onun hafızasında en güçlü yer eden unsur Erzurum kışı oluyor. Özdenören, yıllar sonra kaleme aldığı hatıralarında bu durumu şu cümleyle özetliyor: "Kışın ne demek olduğunu orada öğrendim."

Bu kısa cümle, yalnızca bir mevsimi değil, Erzurum'un çetin coğrafyasını, insanının dayanıklılığını ve o yılların yaşam şartlarını da anlatan güçlü bir tanıklık niteliği taşıyor. Araştırmayı gerçekleştiren Taner Özdemir, Alaeddin Özdenören'in Erzurum'da geçen askerlik yıllarının hem edebiyat tarihi hem de şehir hafızası açısından önemli olduğunu belirterek şunları söyledi: "Yedi Güzel Adam hareketinin önemli isimlerinden Alaeddin Özdenören'in Erzurum'da askerlik yaptığını tespit etmek bizim için son derece kıymetliydi. Özdenören'in kendi hatıralarında yer alan bilgiler, yalnızca bir askerin yaşadıklarını değil; 1960'lı yılların Dumlu'sunu, Şahap Paşa Tabyası'nı ve Erzurum insanının hayatını da gözler önüne seriyor. Bu satırlar aynı zamanda şehrimizin kültürel hafızasına düşülmüş değerli notlardır."

Türk edebiyatında derin izler bırakan Alaeddin Özdenören'in Erzurum'da geçen askerlik yıllarının gün yüzüne çıkması, Yedi Güzel Adam ile Erzurum arasında şimdiye kadar pek bilinmeyen bir bağı da ortaya koymuş oldu. Şairin hatıralarında yer alan Dumlu, Tafta ve Şahap Paşa Tabyası tasvirleri, Erzurum'un kültürel ve tarihi zenginliğine yeni bir pencere açıyor. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Alaeddin Özdenören'in Erzurum'daki Askerlik Yılları - Son Dakika

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