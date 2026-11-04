Alanya'da 21. Taş Heykel Sempozyumu 8 ülkeden 10 heykeltıraşın katılımıyla başladı - Son Dakika
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Alanya'da 21. Taş Heykel Sempozyumu 8 ülkeden 10 heykeltıraşın katılımıyla başladı

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Alanya\'da 21. Taş Heykel Sempozyumu 8 ülkeden 10 heykeltıraşın katılımıyla başladı
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Alanya'da 21. kez düzenlenen Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu, 8 ülkeden 10 heykeltıraşın katılımıyla başladı. Kasım sonuna kadar sürecek organizasyon için 42 ülkeden 108 başvuru alınırken, ortaya çıkacak eserler kentin belirlenecek noktalarında sergilenecek.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bu yıl 21'incisi düzenlenen Alanya Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu başladı.

Alanya Belediyesi ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi işbirliğiyle Alaaddin Keykubat Parkı yanındaki özel çalışma alanında gerçekleştirilen sempozyuma, Türkiye, İspanya, Gürcistan, Ukrayna, Fransa, İran, İtalya ve Bulgaristan'dan 10 heykeltıraş katıldı.

Başkan Vekili Murat Levent Koçak, burada yaptığı açıklamada, bu yıl 42 ülkeden 108 başvuru aldıklarını söyledi.

Değerlendirmelerin ardından 8 ülkeden 10 ismi belirlediklerini anlatan Koçak, "Kasım ayı sonuna kadar devam edecek organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ayrıca sempozyum, Alanya'nın uluslararası sanat çevrelerindeki bilinirliğine katkı sunarken, kentimize yeni eserler kazandırıyor. Çıkacak eserler de kentin belirlenecek noktalarında sergilenecek." dedi.

Kaynak: AA
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