Alanya'da Zafer Bayramı Coşkusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Alanya'da Zafer Bayramı Coşkusu

Alanya\'da Zafer Bayramı Coşkusu
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104. yıl dönümü ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü, tüm yurtta olduğu gibi Alanya’da da düzenlenen resmi törenle kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü, tüm yurtta olduğu gibi Alanya'da da düzenlenen resmi törenle kutlandı.

Atatürk Anıtı önünde gerçekleşen çelenk sunma programına; Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Sert, Garnizon Komutanı Piyade Albay Adem Ağırbaş, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil topum kuruluşu (STK) başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tören, Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı ve Alanya Belediyesi çelenklerinin Atatürk Anıtı'na sunulmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajı paylaşıldı. Askerlik Şubesi Başkan Vekili Personel Astsubay Astçavuş Vahip Çelik, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Program, Fevzi Alaettinoğlu Anadolu Lisesi öğrencisinin okuduğu Zafer Bayramı temalı şiirlerle sona erdi.

Kaymakamlıkta tebrikat töreni

Atatürk Anıtı önündeki törenin ardından kutlamalar Alanya Kaymakamlığı'nda devam etti. Kaymakam Şakir Öner Öztürk, Garnizon Komutanı Piyade Albay Adem Ağırbaş ve Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, makamda protokol üyeleri ile vatandaşların tebriklerini kabul etti.

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Alanya, TSK, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Alanya'da Zafer Bayramı Coşkusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yine puan aldılar Gençlerbirliği Barcelona’ya döndü Yine puan aldılar! Gençlerbirliği Barcelona'ya döndü
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor YÖK düğmeye bastı Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! YÖK düğmeye bastı
Daha neler göreceğiz POS cihazıyla ambulansın kapısında bekledi Daha neler göreceğiz? POS cihazıyla ambulansın kapısında bekledi
Trump: Venezuela ile “dünya tarihinin en büyük petrol anlaşmasını“ yaptık Trump: Venezuela ile "dünya tarihinin en büyük petrol anlaşmasını" yaptık
Ülkenin başkenti karıştı Silah ve patlama sesleri duyuldu Ülkenin başkenti karıştı! Silah ve patlama sesleri duyuldu
Bu takımın şakası yok İlk maçta dinlene dinlene gol attılar Bu takımın şakası yok! İlk maçta dinlene dinlene gol attılar

15:26
Girne açıklarında batan gemide 6 kişi hayatını kaybetti
Girne açıklarında batan gemide 6 kişi hayatını kaybetti
15:24
Girne açıklarında batan gemiden kurtulan yolcudan vahim iddia: ’Geri dön’ dedik, inatla dönmedi
Girne açıklarında batan gemiden kurtulan yolcudan vahim iddia: 'Geri dön' dedik, inatla dönmedi
14:59
Murat Ağırel, Melih Gökçek haberinin ardından tanık sıfatıyla ifadeye çağırıldı
Murat Ağırel, Melih Gökçek haberinin ardından tanık sıfatıyla ifadeye çağırıldı
14:48
KKTC Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı: Gemide can kaybı var, sayısını bilmiyoruz
KKTC Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı: Gemide can kaybı var, sayısını bilmiyoruz
14:44
Girne açıklarında batan gemide kurtarma çalışmaları sürüyor: Zamanla yarış kamerada
Girne açıklarında batan gemide kurtarma çalışmaları sürüyor: Zamanla yarış kamerada
14:14
Girne açıklarında alabora olan gemiden dehşet verici görüntüler: Batıyoruz...
Girne açıklarında alabora olan gemiden dehşet verici görüntüler: Batıyoruz...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2026 15:45:02. #7.13#
SON DAKİKA: Alanya'da Zafer Bayramı Coşkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement