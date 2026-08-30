Alanya\'da Zafer Bayramı Coşkusu

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü, tüm yurtta olduğu gibi Alanya'da da düzenlenen resmi törenle kutlandı.

Atatürk Anıtı önünde gerçekleşen çelenk sunma programına; Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Sert, Garnizon Komutanı Piyade Albay Adem Ağırbaş, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil topum kuruluşu (STK) başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tören, Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı ve Alanya Belediyesi çelenklerinin Atatürk Anıtı'na sunulmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajı paylaşıldı. Askerlik Şubesi Başkan Vekili Personel Astsubay Astçavuş Vahip Çelik, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Program, Fevzi Alaettinoğlu Anadolu Lisesi öğrencisinin okuduğu Zafer Bayramı temalı şiirlerle sona erdi.

Kaymakamlıkta tebrikat töreni

Atatürk Anıtı önündeki törenin ardından kutlamalar Alanya Kaymakamlığı'nda devam etti. Kaymakam Şakir Öner Öztürk, Garnizon Komutanı Piyade Albay Adem Ağırbaş ve Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, makamda protokol üyeleri ile vatandaşların tebriklerini kabul etti.