24. Alanya Uluslararası Kültür Sanat ve Turizm Festivali başladı

Alanya Belediyesi tarafından bu yıl 24. kez düzenlenen Alanya Uluslararası Kültür Sanat ve Turizm Festivali, kortej yürüyüşü ve açılış programıyla başladı. Bu yıl "kervan" temasıyla başlayan festival; 3 gün boyunca sergiler, stantlar, konserler ve atölyeler gibi birbirinden renkli etkinliklerle devam edecek.

Festivalin açılışında kortej yürüyüşü yapıldı. Yürüyüşe yerli ve yabancı binlerce vatandaş katıldı. Kilometrelerce uzanan kortejde bando takımı eşliğinde büyük coşku yaşandı. Yöresel kıyafetleri ve bayrakları ile korteje katılan çok sayıda ülke vatandaşı festivale renk kattı.

Kardeş şehirlerden gelen delegeler, halk oyunları ekipleri, spor kulüpleri, eğitim kurumları, klasik arabalar, dans grupları, oteller, maskotlar ve Alanya'nın kültürünü yansıtan detaylarla unutulmaz anlara sahne olan festivalin açılışında konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak, "Aramızda çok değerli konuklar var. Festivalimize, çok sayıda ülkeden katılımcılar var. Halk oyunları sahnesinde, Yeni Alanyalılar Platformu meydanında, her ülke kendi kültürlerinden unsurları sunacaklar. Bunun yanı sıra aramızda, kardeş şehirlerimizin temsilcileri bulunuyor. Almanya Gladbeck Belediyesi delegasyonu, Litvanya Şilute Belediyesi delegasyonu, Letonya Talsi Belediyesi delegasyonu, Polonya Wodsizlaw Slaski Belediyesi delegasyonu, Polonya Nowy Sacz Belediyesi delegasyonu, Çatalca Belediyesi ise gelişen bazı olaylar nedeniyle son anda iptal ettiler. Onların da sizlere selam ve sevgileri var." dedi.

Tarıma destek ödülleri verildi

Açılış programında Alanya Belediyesi Zeybek Kursları'nda eğitim gören kursiyeler ve eğitmenler tarafından hazırlanan zeybek gösterisi gerçekleştirildi. Alanya zeybeklerinin de oynandığı gösteri ayakta alkışlandı. Ardından geleneksel hale getirilen yaşam boyu ödüllerinde, Alanya'da Tarıma Destek Ödülü, 3 isme takdim edildi. Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak tarafından üreticiler Mehmet Balki, Ahmet Dalabasmaz ve Ahmet Arslan'a teşekkür ederek ödülleri verildi. Başkan Yardımcısı Koçak, Rusya Antalya Konsolosu Alexey Voronın, Kazakistan Antalya Başkonsolosu Kuat Akhmetkalievich Kanafeev teşekkür plaketi sundu. Festival açılış programı Antalya Devlet Opera ve Balesi üyelerinden oluşan Aspendos Ensemble grubunun konseriyle tamamlandı.

Feztivalin ilk gününde Aşkın Nur Yengi sahne aldı

Festivalin ilk gününde Eski Belediye Binası arkasındaki konser alanında sahneye önce DJ Haluk Sarıtaş çıktı. Hareketli şarkılarla izleyicilere eğlenceli dakikalar yaşatan Sarıtaş'ın ardından Aşkın Nur Yengi sahne aldı. Sarı Şeker Sema'nın sunuculuğu yaptığı konserde alanı dolduran binlerce vatandaş için en sevilen şarkılarını seslendiren Aşkın Nur Yengi, unutulmaz bir konser imza attı. - ANTALYA