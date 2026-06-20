Akreplere bakış açısını değiştiren sergi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde açılan "Türkiye Akreplerinin Sanatsal Yorumları" temalı sergide, 81 ilden gönderilen 160 eser sanatseverlerle buluştu. Bilim ve sanatı bir araya getiren serginin en dikkat çeken eseri ise Prof. Dr. Ersen Aydın Yağmur'un keşfettiği ve eşinin adını verdiği "Gülhanım Akrebi" oldu.

Alaşehir Belediyesi ve Alaşehir Meslek Yüksekokulu iş birliğinde Uluderbent Ortaokulu koordinasyonunda hazırlanan "Türkiye Akreplerinin Sanatsal Yorumları" temalı "Birlikte Güzeliz 6" adlı resim sergisi açıldı. Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda sanatseverlerle buluşan sergide, Türkiye'nin 81 ilinden gönderilen 160 eser yer aldı. Araştırmada kullanılan akrep türlerinin görselleri, Prof. Dr. Ersen Aydın Yağmur tarafından temin edildi. Prof. Dr. Yağmur'un sağladığı akrep fotoğrafları esas alınarak türlerin bilimsel çizimleri hazırlandı. Bilim ve sanatın buluştuğu serginin açılışına Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ersen Aydın Yağmur, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Serginin açılışında konuşan Uluderbent İlk ve Ortaokulu Müdürü Ramazan Makal, öğretmen ve öğrencilerin büyük emek ve özveriyle hazırladığı serginin açılışını yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, amaçlarının öğrencilerin ve ziyaretçilerin akrepleri daha yakından tanımasını sağlamak, doğaya yönelik farkındalık oluşturmak ve bilimsel merakı artırmak olduğunu söyledi.

Serginin küratörü Sevda Eren ise akreplerin yalnızca korku ve tehlikeyle özdeşleştirilmemesi gerektiğine dikkat çekerek, "Türkiye'de 55 farklı akrep türü bulunuyor ve bu canlılar ekosistemin önemli bir parçasını oluşturuyor. Bilimin ortaya koyduğu gerçekleri sanatın diliyle görünür kılmayı amaçladık. Bu projeye ilham veren bilimsel çalışmalarıyla Prof. Dr. Ersen Aydın Yağmur'a teşekkür ediyoruz" dedi.

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu da konuşmasında, Prof. Dr. Ersen Aydın Yağmur'un Türkiye'deki akrep türleri üzerine önemli araştırmalar yaptığını belirterek, "Bugün burada hem akrepleri tanıyoruz hem de sanat sayesinde korktuğumuz bir canlıya farklı bir gözle bakmayı öğreniyoruz. Türkiye'nin dört bir yanından gönderilen eserler bunun en güzel örneği oldu" diye konuştu.

Gülhanım Akrebi serginin yıldızı oldu

Sergide en fazla ilgiyi çeken eserlerden biri, Prof. Dr. Ersen Aydın Yağmur'un 2024 yılında Konya'da keşfettiği ve çalışmalarında kendisine verdiği destek nedeniyle eşi Gülhanım Yağmur'un adını verdiği "Euscorpius gulhanimae" türünü konu alan resimler oldu. Sergiyi ziyaret edenler, eserlerde yer alan tür hakkında bilgi almak için Prof. Dr. Ersen Aydın Yağmur ve eşi Gülhanım Yağmur'la sohbet etti. Prof. Dr. Yağmur, "2024 yılında Konya'da tanımladığımız ve eşimin desteklerinden dolayı adını verdiğim akrep türü bu şekilde resimlendi" dedi.

Adını taşıyan türün sergide yer almasından duyduğu mutluluğu dile getiren Gülhanım Yağmur ise, "Eşimin büyük emeklerle ortaya çıkardığı ve benim ismimi verdiği türün resmedilmesi beni çok mutlu etti. Bu benim için güzel bir sürpriz oldu" ifadelerini kullandı.

Ziyaretçiler de ilk kez böyle bir sergiyle karşılaştıklarını belirterek, Türkiye'nin farklı bölgelerinde yaşayan akrep türleri hakkında bilgi edinme fırsatı bulduklarını söylediler. - MANİSA