Alaşehir\'in en güzel kirazı seçildi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen Uluderbent Kiraz Festivali kapsamında gerçekleştirilen "En Güzel Kiraz" yarışmasında 47 üretici kıyasıya yarıştı. Jüri değerlendirmesi sonucunda Barış Demir birinci olurken, dereceye giren üreticilere altın ödülü verildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen Uluderbent Kiraz Festivali kapsamında gerçekleştirilen "En Güzel Kiraz" yarışmasında 47 üreticinin getirdiği ürünler jüri tarafından değerlendirildi. Yarışmada Barış Demir birinci olurken, Adem Gökçen ikinci, Taner Derici ise üçüncü oldu.

Alaşehir Belediyesi tarafından Uluderbent Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen festival kapsamında gerçekleştirilen yarışmada üreticiler, bahçelerinde yetiştirdikleri en kaliteli kirazları jüri karşısına çıkardı. Ziraat mühendisleri Mehmet Burak Şen, Hasan Ayhan ve Ramazan Aslan'dan oluşan jüri heyeti; kirazları renk, şekil, sertlik, tat, sap uzunluğu ve tane iriliği kriterlerine göre puanlandırdı.

Yarışma sonunda Barış Demir birinciliği elde ederken, Adem Gökçen ikinci, Taner Derici üçüncü sırada yer aldı. Dereceye giren üreticilere sırasıyla tam, yarım ve çeyrek altın hediye edildi. Yarışmaya katılan tüm üreticilere ise Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından hümik asit ve sıvı gübre desteği sağlandı.

Festivalde konuşan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Uluderbent'in tarımsal üretim açısından önemli bir merkez olduğunu belirterek, "Burası kestanesinden cevizine, kirazından üzümüne kadar birçok ürünün yetiştirildiği bereketli bir coğrafya. Üreticilerimiz hem Uluderbent hem de ülke ekonomisine önemli katkılar sağlıyor. Biz de yerel ürünlerimizi ön plana çıkarmak için festivaller düzenliyor, fuarlarda tanıtım çalışmaları yapıyoruz. Bugün yarışmaya katılan hiçbir üreticimizi eli boş göndermiyoruz. Katılım sağlayan tüm üreticilerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Yarışmada birinci olan Barış Demir ise uzun yıllardır üretim yaptığını belirterek, "Biraz heyecanlıyız. Üç yıl sonra yeniden birinciliğe ulaştım. İlacını, gübresini, sulamasını ve budamasını titizlikle takip ettik. Bu tür organizasyonların devam etmesini istiyoruz. Belediye Başkanımız Ahmet Öküzcüoğlu'na teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Kiraz üreticisi Nazif Avcı da bu yıl hava şartlarının hasadı geciktirdiğini belirterek, "Hava şartları nedeniyle kirazlar biraz geç olgunlaştı. Bu yüzden bazı üreticilerimiz yarışmaya katılamadı. Benim de kirazlarım henüz tam olarak olgunlaşmadığı için yarışmada yer alamadım." ifadelerini kullandı.

Festival kapsamında gerçekleştirilen yarışma, üreticilerin yoğun ilgisi ve vatandaşların katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu. - MANİSA