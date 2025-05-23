Alaşehir'de Tarihe Yolculuk Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Alaşehir'de Tarihe Yolculuk Başladı

23.05.2025 12:28  Güncelleme: 12:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alaşehir, Uluslararası Müzeler Haftası etkinlikleri ile tarihi ve kültürel değerlerini ön plana çıkardı. Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, ilçeyi turizm açısından cazibe merkezi haline getirmek için önemli çalışmalar yürütüldüğünü belirtti. Etkinlikler, tarihi St. Jean Kilisesi'nde başladı ve katılımcılar arasında yerel yöneticiler, öğrenciler ve sivil toplum temsilcileri bulundu. Gelecekte düzenlenecek turizm rotaları ve altyapı iyileştirmeleri ile Alaşehir'in turizm potansiyeli artırılacak.

Alaşehir'de tarihe yolculuk başladı

MANİSA - Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, yaptığı konuşmada ilçede turizmi geliştirmeye yönelik önemli çalışmalar yürüttüklerini belirterek, amaçlarının Alaşehir'i kültür ve turizm açısından bir cazibe merkezine dönüştürmek olduğunu söyledi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, bu yıl ilk kez Uluslararası Müzeler Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı. Alaşehir Belediyesi ile T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Manisa Müze Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen program, tarihi St. Jean Kilisesi'nde gerçekleştirilen törenle başladı.

Törene Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Manisa Müze Müdürü Eren Sülek, Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Fikri Çetin, Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Seyhan, öğrenciler, vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından protokol konuşmaları gerçekleştirildi.

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, yaptığı konuşmada ilçede turizmi geliştirmeye yönelik önemli çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Alaşehir'de 2019 yılında göreve geldiğimizde ilçemizin ciddi bir turizm potansiyeli vardı ancak altyapı eksiklikleri nedeniyle bunu değerlendiremiyorduk. Elimizde materyal boldu. Turistlerin gireceği tuvaletler yoktu işe tuvalet yaparak başladık. Öncelikle turistlerin kullanabileceği hijyenik tuvaletler yaptık. Anadolu'daki 7 kutsal kiliseden biri olan St. Jean Kilisemiz var, Bakkal Şükrü Evimiz var, Alakent Konağımız var, Kurşunlu Han, sarnıçlarımız var, Amfi Tiyatromuz var, tapınağımız var, höyüğümüz var, saymakla bitmeyen değerlerimiz var. Bu değerlerimizi ortaya çıkarmak zorundaydık. Yaşanabilir bir kentin kriterleri arasında hem yöresel ürünleri hem turizm değerleri ortaya çıkarmanız gerekiyor. Ardından turizm haritalarını bastırdık turistlere veriyoruz. Yönlendirme levhaları, bilgilendirme panoları ve Braille alfabesiyle görme engellilere yönelik kitapçıklar hazırladık. Turistler geldiklerini cep telefonlarıyla kodları okuttuklarında hem Türkçe hem İngilizce olarak Alaşehir'in tanıtımını görebiliyorlar. Amfi Tiyatromuz için kazı çalışmalarına başladık. Kurtarma kazılarımızı müzemiz eşliğinde gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Kültür Bakanlığının turizm haritasında Alaşehir işli değildi Alaşehir'i turizm haritasına işlettik. Toptepe'de tapınak var. Tapınağın da kazı izinleri alındı. Müze eşliğinde gün yüzüne çıkarmak için çalışıyoruz. Berlin Turizm Fuarında da ilçemizi tanıtacağız. Turizm rotalarının içine artık Alaşehir dahil edildi. İlerideki hedefimiz tren yollarıyla anlaşma yapıp iç turizmi canlandırmak için İzmir'den kalkan, Salihli Sart'a Alaşehir'e ve Eşme'ye uğrayan günübirlik rotalarla Aynı Doğu Ekspresi gibi turizm rotaları oluşturmak. Ayrıca yatak kapasitemizi yükseltmek için 2 bin 700 dönüm alanı imara açtık. Burada 2 tane termal turizm alanı da ilan ettik. İleride bu otellerde yapıldığında artık etkinliklerimizi karşılayabileceğimiz yatak kapasitelerimiz ve salonlarımız da olacak." dedi.

Manisa Müze Müdürü Eren Sülek ise yeni Manisa Müzesinin 17 Mayıs'ta açılmasıyla birlikte daha katılımcı ve interaktif bir müzecilik anlayışını benimsediklerini belirterek, "Yeni dönemde hem müze hem de hizmet birimlerinde ziyaretçilerin aktif olarak katılım sağlayabileceği etkinliklerle farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Etkinlikler kapsamında, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Kaçakçılıkla Mücadele Dairesi Başkanlığı, Uluslararası Müzeler Konseyi (ICOM), Ankara Üniversitesi Müzecilik ve Çocuk Gelişimi bölümleri iş birliğinde hazırlanan 'Kültür koruyucuları' programı çerçevesinde çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Programda; konserler, panel ve söyleşiler, "Çivi yazılı belgelerle Mezopotamya'dan Anadolu'ya 4 bin yıl önce çocuk olmak" başlıklı sunum, tablet atölyesi, "Eski Philadelphia, bugünkü Alaşehir" konulu konferanslar ve Antik Çağ Ezgileri temalı müzik etkinlikleri yer alacak. Etkinliklerin iki gün boyunca devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İHA

Ahmet Öküzcüoğlu, Yerel Yönetim, Kültür Sanat, Etkinlikler, Alaşehir, Turizm, Kültür, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Alaşehir'de Tarihe Yolculuk Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yüzünü kapüşonla gizleyip husumetlisine kurşun yağdırdı Yüzünü kapüşonla gizleyip husumetlisine kurşun yağdırdı
Otomobilin ezdiği 7 yaşındaki Adnan, 8 günlük yaşam mücadelesini kaybetti Otomobilin ezdiği 7 yaşındaki Adnan, 8 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
Yeni kredi destek paketi geliyor Erdoğan, ’’Bu adımı atmaya mecburuz’’ diyerek duyurdu Yeni kredi destek paketi geliyor! Erdoğan, ''Bu adımı atmaya mecburuz'' diyerek duyurdu
Adı Fenerbahçe ile anılan Edin Terzic İstanbul’da görüntülendi Adı Fenerbahçe ile anılan Edin Terzic İstanbul'da görüntülendi
Rize’de rengi kırmızıya dönen dere halkı endişelendirdi Rize'de rengi kırmızıya dönen dere halkı endişelendirdi
Genç kadının şüpheli ölümünde eşinin ardından kayınvalideye de tutuklama Genç kadının şüpheli ölümünde eşinin ardından kayınvalideye de tutuklama
Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor
Evini taşımak için eşyaları pencereden aşağıya attı Evini taşımak için eşyaları pencereden aşağıya attı
Sevgilisi, 22 yaşındaki fenomeni canlı yayında bıçakladı Sevgilisi, 22 yaşındaki fenomeni canlı yayında bıçakladı
Beşiktaş transferde bombayı patlatıyor Beşiktaş transferde bombayı patlatıyor
Yine aynı skandal O kadar insan hastanelik oldu, hala akıllanmıyorlar Yine aynı skandal! O kadar insan hastanelik oldu, hala akıllanmıyorlar

12:52
Trump: Rusya ve Ukrayna arasında en büyük savaş esiri takası tamamlandı
Trump: Rusya ve Ukrayna arasında en büyük savaş esiri takası tamamlandı
12:12
Yeşilçam oyuncusu sosyal medyadan tanıştığı kadın tarafından öldürüldü İlk ifade ortaya çıktı
Yeşilçam oyuncusu sosyal medyadan tanıştığı kadın tarafından öldürüldü! İlk ifade ortaya çıktı
12:08
DEM Partili Hatimoğulları şart koştu: Demokratik topluma giden yol buradan geçer
DEM Partili Hatimoğulları şart koştu: Demokratik topluma giden yol buradan geçer
18:54
İBB’ye yönelik 3. dalga operasyonunda 13 tutuklama
İBB'ye yönelik 3. dalga operasyonunda 13 tutuklama
18:33
Aziz Yıldırım’ın Ali Koç’a ne söylediği ortaya çıktı
Aziz Yıldırım'ın Ali Koç'a ne söylediği ortaya çıktı
18:24
Putin’den Ukrayna sınırında “tampon bölge“ talimatı
Putin'den Ukrayna sınırında "tampon bölge" talimatı
17:52
Mertens’in eşi Kat Kerkhofs Galatasaraylı taraftarlardan yardım istedi
Mertens'in eşi Kat Kerkhofs Galatasaraylı taraftarlardan yardım istedi
17:35
Ev hapsini, darbettiği boşanma aşamasındaki eşine tahsis edilen evde geçirecek
Ev hapsini, darbettiği boşanma aşamasındaki eşine tahsis edilen evde geçirecek
17:25
Karşılıksız çek şoku Yağmur Atacan mahkemelik oldu
Karşılıksız çek şoku! Yağmur Atacan mahkemelik oldu
17:10
Real Madrid, efsanesi Luka Modric ile ayrılığı resmen açıkladı
Real Madrid, efsanesi Luka Modric ile ayrılığı resmen açıkladı
17:07
Alanya’da sahilde güneşlenen Alman turist öldü
Alanya'da sahilde güneşlenen Alman turist öldü
17:05
14 yaşındaki lise öğrencisi başından vurulmuş halde bulundu
14 yaşındaki lise öğrencisi başından vurulmuş halde bulundu
16:58
Yine aynı skandal O kadar insan hastanelik oldu, hala akıllanmıyorlar
Yine aynı skandal! O kadar insan hastanelik oldu, hala akıllanmıyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2025 13:12:46. #7.13#
SON DAKİKA: Alaşehir'de Tarihe Yolculuk Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.