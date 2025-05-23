Alaşehir'de tarihe yolculuk başladı

MANİSA - Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, yaptığı konuşmada ilçede turizmi geliştirmeye yönelik önemli çalışmalar yürüttüklerini belirterek, amaçlarının Alaşehir'i kültür ve turizm açısından bir cazibe merkezine dönüştürmek olduğunu söyledi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, bu yıl ilk kez Uluslararası Müzeler Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı. Alaşehir Belediyesi ile T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Manisa Müze Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen program, tarihi St. Jean Kilisesi'nde gerçekleştirilen törenle başladı.

Törene Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Manisa Müze Müdürü Eren Sülek, Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Fikri Çetin, Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Seyhan, öğrenciler, vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından protokol konuşmaları gerçekleştirildi.

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, yaptığı konuşmada ilçede turizmi geliştirmeye yönelik önemli çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Alaşehir'de 2019 yılında göreve geldiğimizde ilçemizin ciddi bir turizm potansiyeli vardı ancak altyapı eksiklikleri nedeniyle bunu değerlendiremiyorduk. Elimizde materyal boldu. Turistlerin gireceği tuvaletler yoktu işe tuvalet yaparak başladık. Öncelikle turistlerin kullanabileceği hijyenik tuvaletler yaptık. Anadolu'daki 7 kutsal kiliseden biri olan St. Jean Kilisemiz var, Bakkal Şükrü Evimiz var, Alakent Konağımız var, Kurşunlu Han, sarnıçlarımız var, Amfi Tiyatromuz var, tapınağımız var, höyüğümüz var, saymakla bitmeyen değerlerimiz var. Bu değerlerimizi ortaya çıkarmak zorundaydık. Yaşanabilir bir kentin kriterleri arasında hem yöresel ürünleri hem turizm değerleri ortaya çıkarmanız gerekiyor. Ardından turizm haritalarını bastırdık turistlere veriyoruz. Yönlendirme levhaları, bilgilendirme panoları ve Braille alfabesiyle görme engellilere yönelik kitapçıklar hazırladık. Turistler geldiklerini cep telefonlarıyla kodları okuttuklarında hem Türkçe hem İngilizce olarak Alaşehir'in tanıtımını görebiliyorlar. Amfi Tiyatromuz için kazı çalışmalarına başladık. Kurtarma kazılarımızı müzemiz eşliğinde gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Kültür Bakanlığının turizm haritasında Alaşehir işli değildi Alaşehir'i turizm haritasına işlettik. Toptepe'de tapınak var. Tapınağın da kazı izinleri alındı. Müze eşliğinde gün yüzüne çıkarmak için çalışıyoruz. Berlin Turizm Fuarında da ilçemizi tanıtacağız. Turizm rotalarının içine artık Alaşehir dahil edildi. İlerideki hedefimiz tren yollarıyla anlaşma yapıp iç turizmi canlandırmak için İzmir'den kalkan, Salihli Sart'a Alaşehir'e ve Eşme'ye uğrayan günübirlik rotalarla Aynı Doğu Ekspresi gibi turizm rotaları oluşturmak. Ayrıca yatak kapasitemizi yükseltmek için 2 bin 700 dönüm alanı imara açtık. Burada 2 tane termal turizm alanı da ilan ettik. İleride bu otellerde yapıldığında artık etkinliklerimizi karşılayabileceğimiz yatak kapasitelerimiz ve salonlarımız da olacak." dedi.

Manisa Müze Müdürü Eren Sülek ise yeni Manisa Müzesinin 17 Mayıs'ta açılmasıyla birlikte daha katılımcı ve interaktif bir müzecilik anlayışını benimsediklerini belirterek, "Yeni dönemde hem müze hem de hizmet birimlerinde ziyaretçilerin aktif olarak katılım sağlayabileceği etkinliklerle farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Etkinlikler kapsamında, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Kaçakçılıkla Mücadele Dairesi Başkanlığı, Uluslararası Müzeler Konseyi (ICOM), Ankara Üniversitesi Müzecilik ve Çocuk Gelişimi bölümleri iş birliğinde hazırlanan 'Kültür koruyucuları' programı çerçevesinde çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Programda; konserler, panel ve söyleşiler, "Çivi yazılı belgelerle Mezopotamya'dan Anadolu'ya 4 bin yıl önce çocuk olmak" başlıklı sunum, tablet atölyesi, "Eski Philadelphia, bugünkü Alaşehir" konulu konferanslar ve Antik Çağ Ezgileri temalı müzik etkinlikleri yer alacak. Etkinliklerin iki gün boyunca devam edeceği bildirildi.