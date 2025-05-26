Aleksandrov Korosu Türkiye'de Konser Verecek - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Aleksandrov Korosu Türkiye'de Konser Verecek

26.05.2025 19:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu, İstanbul, Ankara ve Denizli'de konserlerle Türk ve Rus müziğini sunacak.

Dünyanın en eski ve en büyük korolarından biri olan Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu, yarın İstanbul, 28 Mayıs Ankara ve 31 Mayıs'ta ise Denizli'de konser verecek.

İstanbul'da Harbiye Cemil Topuz Açıkhava Sahnesi, Ankara'da Oran Açıkhava Sahnesi, Denizli'de ise Leodikya Antik Kent Amfi Tiyatro'da gerçekleşecek konserde, şan, enstrümantal müzik ve koreografi gibi sanat dallarını harmanlayan koro, dinleyicileri, Rus ve Türk müzikleri ile dansın ritmiyle buluşturacak.

1928 yılında 20 kişiyle kurulan ve dünyanın en iyi erkek korolarından biri kabul edilen koro, akademik akapellanın enstrümansız şarkı, armoni ve ses kuruluğunu renkli bir duygusallık ve folklorik gösterinin doğallığıyla birleştirecek.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Etkinlik, İstanbul, Denizli, Türkiye, ankara, Kültür, Güncel, Sanat, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Aleksandrov Korosu Türkiye'de Konser Verecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
13 yaşındaki çocuk iple boğulmuş halde ölü bulundu 13 yaşındaki çocuk iple boğulmuş halde ölü bulundu
Kerem ve Orkun’a kupa maçında büyük şok Kerem ve Orkun'a kupa maçında büyük şok
MİT Başkanı Kalın’dan tarihi mesaj: Türkiye artık akışı izleyen değil, yön veren ülke MİT Başkanı Kalın'dan tarihi mesaj: Türkiye artık akışı izleyen değil, yön veren ülke
Süper Lig’in son hafta programı açıklandı Süper Lig'in son hafta programı açıklandı
Victor Osimhen’den herkesin beklediği transfer cevabı Victor Osimhen'den herkesin beklediği transfer cevabı
Düğün salonunda taş kemer devrildi: Doktor öldü, eşi ağır yaralandı Düğün salonunda taş kemer devrildi: Doktor öldü, eşi ağır yaralandı
Şampiyon Galatasaray, Süper Lig kupasını Yenikapı’da kaldırdı Şampiyon Galatasaray, Süper Lig kupasını Yenikapı'da kaldırdı
Adana’da kontrolden çıkan otomobil refüje asılı kaldı 5 yaralı Adana'da kontrolden çıkan otomobil refüje asılı kaldı! 5 yaralı
Kayseri’de mobilya fabrikasında yangın Soruşturma başlatıldı Kayseri'de mobilya fabrikasında yangın! Soruşturma başlatıldı
Boş araziye çağırdığı oğlunu defalarca bıçaklayarak öldürdü Boş araziye çağırdığı oğlunu defalarca bıçaklayarak öldürdü
Antalya’da falezlerden düşen adam hayatını kaybetti Antalya'da falezlerden düşen adam hayatını kaybetti

21:02
Eski Çatalca Müftüsü’nün tehdidine Özel’den yanıt
Eski Çatalca Müftüsü'nün tehdidine Özel'den yanıt
19:40
77 yaşındaki adam kameralı gözlük ile sokaktaki kadınları kayda aldı
77 yaşındaki adam kameralı gözlük ile sokaktaki kadınları kayda aldı
19:36
Osimhen öyle bir paylaşım yaptı ki ayrılığı neredeyse açıkladı
Osimhen öyle bir paylaşım yaptı ki ayrılığı neredeyse açıkladı
18:50
Narin Güran cinayetinde verilen cezalar onandı
Narin Güran cinayetinde verilen cezalar onandı
18:08
Erdoğan’ın, “Adaylık derdim yok“ sözleriyle ilgili AK Parti Sözcüsü Çelik’ten açıklama
Erdoğan'ın, "Adaylık derdim yok" sözleriyle ilgili AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklama
08:29
Murat Övüç’ün yıllar önce boşandığı eski eşi ilk kez düğün töreninde görüntülendi
Murat Övüç'ün yıllar önce boşandığı eski eşi ilk kez düğün töreninde görüntülendi
08:24
İBB’ye 4. dalga operasyonu 45 şüpheli adliyeye sevk edildi
İBB'ye 4. dalga operasyonu! 45 şüpheli adliyeye sevk edildi
08:09
Gizem Karaca, doğuma haftalar kala belirginleşen karnını sergiledi
Gizem Karaca, doğuma haftalar kala belirginleşen karnını sergiledi
08:02
Ev ve arsada fahiş fiyatı bitirecek hamle 81 ilde devreye alınacak
Ev ve arsada fahiş fiyatı bitirecek hamle! 81 ilde devreye alınacak
08:01
Polisi “beybi“, müşterileri “koli“ şifresiyle belirleyen fuhuş şebekesine operasyon
Polisi "beybi", müşterileri "koli" şifresiyle belirleyen fuhuş şebekesine operasyon
07:59
İstanbul’da trafik kilit Yoğunluk yüzde 80’i aştı
İstanbul'da trafik kilit! Yoğunluk yüzde 80'i aştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2025 21:31:24. #7.13#
SON DAKİKA: Aleksandrov Korosu Türkiye'de Konser Verecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.