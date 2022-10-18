Almanya'da 74. Frankfurt Kitap Fuarı açıldı - Son Dakika
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Almanya'da 74. Frankfurt Kitap Fuarı açıldı

18.10.2022 23:00
Almanya'da 74. Frankfurt Kitap Fuarı açıldı

74. Frankfurt Kitap Fuarı, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve fuarın onur konuğu olan İspanya Kralı VI. Felipe'nin katılımıyla açıldı.

74. Frankfurt Kitap Fuarı, Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier ve fuarın onur konuğu olan İspanya Kralı VI. Felipe'nin katılımıyla açıldı.

Steinmeier açılışta yaptığı konuşmada, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşa işaret ederek doğru bilgiler içermeyen kitaplara karşı okurları uyardı.

Ukrayna'daki kütüphanelerin ve yayınevlerinin tahrip edildiğine dikkat çeken Steinmeier, herkesin bu konuda duyarlı olması gerektiğini vurguladı.

İspanya Kralı VI. Felipe ise burada bulunmanın bir ayrıcalık olduğunu söyledi.

VI. Felipe, İspanya ve Almanya'nın Avrupa projesine sıkı bir bağlılığı olduğunu dile getirdi.

95 ülkeden yaklaşık 4 bin katılımcının yer aldığı fuar 23 Ekim'e kadar açık olacak.

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Kaynak: AA

Kral Juan Carlos, Frankfurt, Almanya, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Almanya'da 74. Frankfurt Kitap Fuarı açıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Almanya'da 74. Frankfurt Kitap Fuarı açıldı - Son Dakika
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