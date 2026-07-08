Altın Karagöz ekiplerinden Başkan Vekili Biba'ya ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Altın Karagöz ekiplerinden Başkan Vekili Biba'ya ziyaret

Altın Karagöz ekiplerinden Başkan Vekili Biba\'ya ziyaret
08.07.2026 13:06  Güncelleme: 13:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, 38. Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması'na katılan 13 ülkenin temsilcileri ve jüri üyeleriyle bir araya geldi. Toplantıda Bursa'nın kültürel zenginliği vurgulanırken, ekipler ülkelerini simgeleyen hediyeler takdim etti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından düzenlenen 38. Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması'na katılan 13 farklı ülkenin yerel halk dansları temsilcileri ve yarışmanın jüri üyeleri ile bir araya geldi.

Tarihi Belediye Binası'nda Şahin Biba başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda Büyükşehir Belediyesi ve BKSTV yöneticileri de yer aldı. Başkan Vekili Şahin Biba, misafir ekipler ve jüri üyeleriyle samimi bir ortamda sohbet etti. Yarışmanın açılış programında tüm ekiplerin sergilediği gösterileri ilgiyle izlediğini belirten Başkan Vekili Biba, görkemli performansları dolayısıyla ülke temsilcilerine teşekkür etti. Bursa'nın çok kültürlü yapısına ve köklü geçmişine değinen Başkan Vekili Biba, misafir dansçıların şehrin simge yapılarını yakından tanımalarının Bursa'nın tanıtımına sunacağı katkıya vurgu yaptı.

Ziyarette festivale katılan ekiplerin temsilcileri, Başkan Vekili Biba'ya ülkelerini simgeleyen hediyeleri takdim etti. Halk dansları temsilcileri ve jüri üyeleriyle çekilen toplu fotoğrafın ardından dansçılar, gösterilerini Bursalılarla buluşturmak için şehrin dört bir yanına dağıldı. - BURSA

Kaynak: İHA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, Kültür, Turizm, Bursa, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Altın Karagöz ekiplerinden Başkan Vekili Biba'ya ziyaret - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb’tan Erdoğan’a teşekkür Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb'tan Erdoğan'a teşekkür
İspanya’dan Ankara’ya güven mesajı: Türkiye ile adli işbirliğimiz mükemmel seviyede İspanya’dan Ankara’ya güven mesajı: Türkiye ile adli işbirliğimiz mükemmel seviyede
Alman Başbakanı’ndan dikkat çeken NATO açıklaması: ’Ankara Ruhu’ oluşturmalıyız Alman Başbakanı'ndan dikkat çeken NATO açıklaması: 'Ankara Ruhu' oluşturmalıyız
İsrail’den Türkiye’ye F-35 tepkisi Haberlerden rahatsız olmuşlar İsrail'den Türkiye'ye F-35 tepkisi! Haberlerden rahatsız olmuşlar
Hollanda Başbakanı Rob Jetten Ankara’ya tek geldi: Erkek nişanlısı NATO Zirvesi programında yer almadı Hollanda Başbakanı Rob Jetten Ankara'ya tek geldi: Erkek nişanlısı NATO Zirvesi programında yer almadı
Romanya Savunma Bakanı Miruta: Türkiye ile savunma projelerimizi sürdürüyoruz, hedefimiz Romanya’da üretim Romanya Savunma Bakanı Miruta: Türkiye ile savunma projelerimizi sürdürüyoruz, hedefimiz Romanya'da üretim

13:18
Herkes Miçotakis’in yürüyüşünü konuşuyor
Herkes Miçotakis'in yürüyüşünü konuşuyor
13:10
Aile fotoğrafında dikkat çeken an Meloni, Trump’ı görünce başını çevirdi
Aile fotoğrafında dikkat çeken an! Meloni, Trump'ı görünce başını çevirdi
12:20
NATO Liderler Zirvesi başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunmada kısıtlamalar kalkmalı
NATO Liderler Zirvesi başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunmada kısıtlamalar kalkmalı
12:09
NATO Zirvesi’nde liderlerden aile fotoğrafı
NATO Zirvesi'nde liderlerden aile fotoğrafı
11:57
Trump’ın İran sözleri piyasaları sarstı
Trump'ın İran sözleri piyasaları sarstı
11:42
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Ankara’da
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Ankara'da
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2026 13:45:10. #7.13#
SON DAKİKA: Altın Karagöz ekiplerinden Başkan Vekili Biba'ya ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.