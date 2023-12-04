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Altın Kelebek'te ödül alamayan Reynmen, eski ödülünü çöpe attı - Son Dakika

Altın Kelebek'te ödül alamayan Reynmen, eski ödülünü çöpe attı

Dün akşam düzenlenen Altın Kelebek Ödül Töreni'nde ödül alamayan fenomen ve şarkıcı Reynmen, 2020 yılında aldığı Altın Kelebek dahil birkaç ödülünü çöpe attı.

04.12.2023 - 08:11,  Güncelleme: 08:29
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49. Pantene Altın Kelebek ödülleri dün akşam görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Gecede En iyi Erkek Şarkıcı ödülü Edis olurken, En İyi Rapçi Ödülünü ise Blok3 aldı. 2020 yılında En İyi Şarkı Ödülünü alan ve bu sene ödüle layık görülmeyen Reynmen, eski ödülünü çöpe atarak protesto etti.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Dün akşamki törende bir ödüle layık görülmeyen fenomen ve şarkıcı Reynmen'den bir protesto geldi. Şarkıcı, Instagram hesabından 2020 yılında Altın Kelebek'te aldığı En İyi Şarkı Ödülü dahil birkaç ödülünü çöpe attığı anı paylaşarak kahkaha emojisi ekledi. Reynmen kısa sürede sosyal medyada gündem olan videosu tepki çekti. Reynmen'in yaptığını saygısızlık olarak yorumlayan birçok kullanıcı, "Her yıl kendisine mi verilmesini bekliyordu?" ve "Hak etmiyordun zaten" ifadelerini kullandı.

Reynmen için yapılan bazı yorumlar...

Altın Kelebek'te ödül alamayan Reynmen, eski ödülünü çöpe attı
Altın Kelebek'te ödül alamayan Reynmen, eski ödülünü çöpe attı
Altın Kelebek'te ödül alamayan Reynmen, eski ödülünü çöpe attı

Altın Kelebek Ödülleri, Reynmen, Müzik, Magazin, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Altın Kelebek'te ödül alamayan Reynmen, eski ödülünü çöpe attı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Altın Kelebek'te ödül alamayan Reynmen, eski ödülünü çöpe attı - Son Dakika
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