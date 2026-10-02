Altın Portakal'da galası yapılacak filmler belli oldu, Son Yemek de var

63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde galası yapılacak filmler belli oldu.

24-31 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Türkiye'nin en köklü film festivali Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde galası yapılacak filmler açıklandı. Festival kapsamında galası yapılacak filmler arasında sürekli bağlantı halinde olduğumuz ve durmaksızın bilgiye maruz kaldığımız çağımızda yabancılaşma duygusunu ele alan, yönetmenliğini Vikki Bardot'nun üstlendiği "A Woman Asleep - Uyuyan Kadın"; gizemli bir şekilde kaçırılarak Almanya'daki insan kaçakçılığı ağının ortasında kalan Çakallar'ın çeteyi çökertmeye çalışırken dostluk, dayanışma ve sürprizlerle dolu bir maceraya atılmasını konu alan yönetmenliğini Murat Şeker'in üstlendiği, oyuncu kadrosunda Şevket Çoruh, Didem Balçın, Nur Sürer, Tim Seyfi, Murat Akkoyunlu, Timur Acar, Hakan Bilgin, Vildan Çırpan, Aslı Melisa Uzun ve Tanju Bilir'in yer aldığı "Çakallarla Dans 8: Şututgart Çıkarması"; Ediz Hun'un sinemadan akademiye ve tiyatroya uzanan 83 yıllık yolculuğunu, oyuncu, ekolog ve koleksiyoner kimliklerinin yanı sıra öğrenme ve keşfetme merakı üzerinden anlatan, yönetmenliğini Tunç Topçuoğlu'nun üstlendiği, oyuncu kadrosunda Ediz Hun, Berna Hun, Türkan Şoray, Ajda Pekkan, İzzet Günay, Mithat Baydur ve Burak Hun'un yer aldığı "Son Oyun" ve gizli bir görev sırasında yolları kesişen Bekir ve genç piyanist Sebahat'ın hayatlarının birbirine bağlanmasını, yıllar sonra Sebahat'ın komşularına ayrılıklar, özlem ve kavuşmalarla dolu, hayata meydan okuyan büyük aşklarını anlatmasını konu alan, yönetmenliğini ve senaristliğini Özcan Deniz'in üstlendiği, oyuncu kadrosunda Öykü Karayel, Özcan Deniz, Tilbe Saran, Özgür Emre Yıldırım, Nejat İşler, Ceyda Düvenci, Gonca Vuslateri ve Helin Kandemir'in yer aldığı 2026 yapımı "Son Yemek" yer alıyor.