Altın Portakal\'da jüri Sinanos başkanlığında açıklandı, Nejat İşler de üye

63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde; Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nda jüri üyeleri açıklandı. Jüri Başkanlığı görevini Andreas Sinanos'un üstlendiği yarışmanın jüri üyeleri; " Nejat İşler, Yasmine Al Massri, Maryna Er Gorbach ve Fadik Sevin Atasoy" dan oluşuyor.

24-31 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek, Türkiye'nin en köklü film festivali Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nda jüri üyeleri belli oldu.

Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nda; 'Round 13 - 13. Raunt', 'Six Weeks On - Altı Haftalık Veda', 'The Moon Is a Father of Mine - Babalarımdan Biri Ay'dır', 'Black Rabbit, White Rabbit - Siyah Tavşan, Beyaz Tavşan', 'A Turkish Case - Bir Türk Meselesi', 'All the Lovers in the Night - Gece Yarısı Tüm Aşıklar', 'Minotaur - Minotor', 'The River Train - Nehir Treni', 'Paris Paris', Riverstone', 'Sevda', 'A Bit of Light - Umut Işığı' ve 'Sad Girlz - Üzgün Kızlar' filmleri yarışacak.

Uluslararası Jüri'de Deneyimli İsimler

Uluslararası Uzun Metraj Jüri Başkanı Andreas Sinanos, Avrupa Film Akademisi [EFA], Fransız Görüntü Yönetmenleri Birliği [AFC] ve Yunan Görüntü Yönetmenleri Derneği (GSC) üyesidir. Sinanos; Theo Angelopoulos, Mickael Cacoyiannis, Chris Marker, Hiner Saleem, Jeanine Merapfeel, Selma Bakar, Tayfun Pirselimoğlu, Özcan Alper, Semih Kaplanoğlu, Murat Pay ile birlikte birçok uzun metrajlı filmde görüntü yönetmeni olarak çalıştı. Vassiliki Iliopoulou'nun "The Crossing", Yiannis Diamantopoulos'un "True Beauty" filmleriyle Yunanistan Kültür Bakanlığı En İyi Görüntü Yönetmeni ödülünü kazanan Sinanos, Christos Vacalopoulos'un "Olga Robards", Nikos Cornelios'un "Equinox", Lefteris Xanthopoulos'un "The Master of Shadows" filmleriyle Selanik Film Festivali Ödülünü kazandı.

Sinanos, Özcan Alper'in "Rüzgarın Hatıraları" filmiyle Antalya Film Festivali ve SİYAD (Sinema Yazarları Derneği) En İyi Görüntü Yönetmeni ödülünü aldı. Ayrıca Tayfun Pirselimoğlu'nun "Yol Kenarı" filmi ile de SİYAD ödülünü, Murat Pay'in "Dilsiz" filmiyle ise Malatya, Kayseri ve Boğaziçi Film Festivali'nde En İyi Görüntü Yönetmeni ödüllerini kazandı.

Theo Angelopous ile "Leyleğin Geciken Adımı", "Ulis'in Bakışı", "Sonsuzluk ve Bir Gün", "Ağlayan Çayır" (En İyi Görüntü Yönetmeni adaylığı-EFA), "Herkesin Kendi Sineması" (üç dakikalık kesit), "Zamanın Tozu" ve "Öteki Deniz" (tamamlanmamış) filmlerinde iş birliği yaptı.

Uluslararası Uzun Metraj Jüri Üyesi Nejat İşler, 1995 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarından mezun olana kadar devlet tiyatrosunda ve televizyon dizilerinde rol aldı. İşler, 1995 yılında mezun olduktan "Kahramanlar ve Soytarılar Kumpanyası"nı kurdu. Nejat İşler; 2004 yılında 41. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Mustafa Hakkında Her Şey, 2007 yılında ise 44. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Yumurta filmindeki performansıyla "En İyi Erkek Oyuncu" dalında aday gösterildi. İşler'in 2014 yılında rol aldığı "Kış Uykusu" filmi, 67. Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye kazanarak uluslararası anlamda çok büyük başarılar gösterdi. 61. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Evcilik filmindeki rolüyle En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazandı. Nejat İşler, Avrupa Film Ödülleri'ni de düzenleyen Avrupa Film Akademisi (EFA)'nin üyesi.

Uluslararası Uzun Metraj Jüri Üyesi; Orta Doğu, Afrika, Avrupa ve Kuzey Amerika'da çalışmalarını sürdüren uluslararası tanınırlığa sahip sinema ve televizyon oyuncusu, yapımcı ve multimedya sanatçısı Yasmine Al Massri, BBC ve BFI ortak yapımı olan ve prömiyerini Toronto Uluslararası Film Festivali'nde yapıp BFI Londra Film Festivali'nde resmi yarışma seçkisinde gösterilen tarihi destan 'Palestine 36"da başrol oynadı. Film, Birleşik Krallık ve İrlanda'da güçlü bir gişe performansı sergiledi, Tokyo Uluslararası Film Festivali'nde En İyi Film ödülünü kazandı, Avrupa Film Ödülleri ve Asya Pasifik Ekran Ödülleri'nde adaylıklar elde etti ve 2026 Akademi Ödülleri yarışında Filistin'i temsil etmek üzere seçildi.

Raindance Film Festivali'nde En İyi Uluslararası Uzun Metrajlı Film ödülünü kazanan ve 40'ın üzerinde uluslararası ödül ile adaylık elde eden 'The Strangers' Case' filmindeki performansıyla Seattle Uluslararası Film Festivali'nde (2024) En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'ne layık görülen Yasmine Al Massri, 'Thank You for Banking with US' filmiyle de 2025 Cannes Uluslararası Film Festivali'nde (ACC, MAD Solutions ve IEFTA) En İyi Kadın Oyuncu dalında aday gösterildi.

Yasmine Al Massri, kariyerinin daha önceki dönemlerinde, prömiyerini Cannes'da yapan ve döneminin en yüksek hasılat elde eden Orta Doğu filmi unvanını kazanan 'Caramel"de başrol oynadı; film, En İyi Oyuncu Kadrosu dalında Asya Pasifik Ekran Ödülü de dahil olmak üzere pek çok uluslararası ödüle layık görüldü. Ayrıca Venedik Film Festivali'nde Altın Aslan'a aday gösterilen ve UNICEF ile UNESCO İnsan Hakları Ödülleri'ni kazanan 'Miral' filminde de rol aldı.

Televizyon dünyasında ise 'Quantico' dizisinde ikiz FBI ajanlarını canlandırarak 'Variety' dergisi tarafından 2015'in "Çıkış Yapan Yıldızı" (Breakout Star) olarak gösterilen Yasmine Al Massri, ayrıca 'Crossbones' ve 'Law & Order' yapımlarında yer aldı. Seslendirme çalışmaları arasında, Netflix yapımı 'Castlevania"da Orta Doğulu ilk vampiri ve Disney yapımı 'Mickey Mouse Funhouse"da Mısırlı ilk karakteri seslendirmek yer alıyor. Lübnan'da bir Filistinli mülteci olarak büyüyen Al Massri'nin kişisel geçmişi, sanatsal misyonunu derinden şekillendiriyor.

Uluslararası Uzun Metraj Jüri Üyesi yönetmen ve senarist Maryna Er Gorbach, Kiev Ulusal I. K. Karpenko-Kary Tiyatro, Sinema ve Televizyon Üniversitesi'ndeki eğitiminin ardından, Andrzej Wajda Film Yönetmenliği Yüksek Lisans Okulu'ndan mezun oldu. Maryna Er Gorbach, 2017 yılından bu yana Avrupa Film Akademisi üyesidir. Son filmi Klondike; Sundance Film Festivali, Berlinale, İstanbul Film Festivali ve daha pek çok saygın festivalde ödüllere layık görüldü. Klondike filmi, 2023 Akademi Ödülleri'nde de Ukrayna'yı temsil etti.

Uluslararası Uzun Metraj Jüri Üyesi oyuncu, yazar ve yönetmen Fadik Sevin Atasoy, 4 yaşında Devlet Tiyatroları'nın Teneke oyununda sahneye çıktı ve bu rolle ilk ödülünü kazandı. Sonraki yıllarda TRT'nin radyo ve televizyon yapımlarında çocuk oyuncu olarak çalıştı. Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nden mezun oldu. Yüksek lisansını master teziyle tamamladı. Los Angeles'ta UCLA'da senaryo yazarlığı eğitimi aldı. 2005 yılında O Şimdi Mahküm filmiyle sinemaya adım atan Atasoy, filmdeki rolüyle Altın Portakal'da En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü kazandı. Atasoy; Zeynep'in Sekiz Günü ile Ankara Uluslararası Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülüne, Amerikan yapımı Merhaba filmindeki performansıyla NYU Tisch First Run Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülüne layık görüldü.

Fadik Sevin Atasoy; 2008'de babası, oyuncu ve yazar Sönmez Atasoy ile New York Sanat Topluluğu'nu kurdu ve Broadway oyunlarında rol aldı. 2011–2013 yılları arasında T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Los Angeles'ta Sinema Elçisi olarak görevlendirilen Atasoy, ortak yapım projelerinde danışman olarak yer aldı.

2014'te Los Angeles'a yerleşerek RedCase Entertainment adlı yapım şirketini kuran Atasoy, yazarlığını da üstlendiği tek kişilik müzikal oyunu MUSE 90401 ile Amerika, Avrupa, Birleşik Krallık ve Avustralya'da festivallere katıldı ve turneler yaptı. Yazıp yönettiği kısa filmi Juliet's Journey dünya prömiyerini Reykjavk Feminist Film Festivali'nde yaptı. Kardeşlerim televizyon yapımıyla da uluslararası izleyiciye ulaşan sanatçı, İtalya'daki Taranto Film Festivali, Altın Koza Film Festivali ve birçok ulusal-uluslararası film festivalinde jüri üyeliği yaptı. Atasoy, kariyerini Türkiye ve Amerika arasında sürdürüyor.

63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ödüller 31 Ekim 2026, Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan ödül töreninde açıklanacak.