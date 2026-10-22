Altın Portakal'da Yeşil Setler Mümkün Ödülleri ilk kez iki kategoride verilecek - Son Dakika
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Altın Portakal'da Yeşil Setler Mümkün Ödülleri ilk kez iki kategoride verilecek

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63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'ndeki Film Forum'da bu yıl ilk kez Yeşil Setler Mümkün Ödülleri verilecek. Finalist projeler İklime Duyarlı Hikaye ve Yeşil Prodüksiyon kategorilerinde değerlendirilecek, hikaye ödülü 2.000 Euro.

63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamındaki Film Forum'da bu sene ilk kez Yeşil Setler Mümkün (YSM) Ödülleri verilecek. Film Forum finalistleri arasından seçilecek projeler, "İklime Duyarlı Hikaye Ödülü" ve "Yeşil Prodüksiyon Ödülü" olmak üzere iki ayrı kategoride değerlendirilecek ve ödüller sahiplerine takdim edilecek.

24-31 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek, Türkiye'nin en köklü film festivali Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamındaki Film Forum'da bu sene ilk kez "Yeşil Setler Mümkün (YSM) Ödülleri" verilecek. İki ayrı kategoride verilecek ödüller, alanında uzman jüri üyeleri tarafından değerlendirilecek. "İklime Duyarlı Hikaye Ödülü" için Avrupa İklim Vakfı (ECF) Türkiye Direktörü Mustafa Özgür Berke, senarist Selcan Özgür, YSM Proje Lideri ve Görüntü Yönetmeni Ersin Gök, Doğa Derneği Başkanı Dicle Tuba Kılıç ve YSM Genel Koordinatörü Yeşim Girgin jüri üyeliği yapacak. "Yeşil Prodüksiyon Ödülü"nün jüri üyeleri ise YSM Proje Lideri ve Görüntü Yönetmeni Ersin Gök, YSM Uzmanı ve Çevre Mühendisi Işıl Aslan, YSM Reklam ve Pazarlama Uzmanı ve Ad Net Zero Proje Lideri Ekin İlyasoğlu, YSM Genel Koordinatörü Yeşim Girgin ile ÇEVKO Kamu, Dış İlişkiler ve Projeler Kıdemli Müdürü Alphan Eröztürk'ten oluşacak.

Yeşil Setler Mümkün'den "İklime duyarlı hikaye ödülü"

Sinema ve televizyon sektöründe iklim ve sürdürülebilirlik konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlayan Yeşil Setler Mümkün inisiyatifi tarafından verilen "İklime Duyarlı Hikaye Ödülü", bu yıl ilk kez 63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında sahibini bulacak. Ödül, iklim krizini yalnızca felaket senaryoları üzerinden ele almak yerine doğa ve çevreyle kurulan ilişkiyi hikayenin doğal bir parçası haline getiren filmleri öne çıkarmayı hedefliyor. Yeşil Setler Mümkün inisiyatifi tarafından verilecek "İklime Duyarlı Hikaye Ödülü"nün kazananı, 2.000 Euro para ödülünün sahibi olacak.

Yeşil Prodüksiyon Ödülü ile sürdürülebilir setlere destek

63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, bu yıl ilk kez verilecek "Yeşil Prodüksiyon Ödülü" ile sinema sektöründe sürdürülebilir yapım süreçlerinin önemine dikkat çekiyor. Yeşil Setler Mümkün inisiyatifi tarafından verilecek ödül, film çekimlerinin çevre üzerindeki etkisini azaltmayı ve sektörde sürdürülebilir prodüksiyon uygulamalarının yaygınlaşmasını amaçlıyor.

Kazanan yapıma yeşil prodüksiyon danışmanlığı

Ödül kapsamında kazanan yapım, Yeşil Setler Mümkün ekibinden yeşil prodüksiyon danışmanlığı alacak. Ekip, yapımla bir sonraki çekim sürecinde birlikte çalışarak enerji tüketimini ve atık miktarını azaltmaya, çekimlerin doğa üzerindeki etkisini en aza indirmeye yönelik uygulamalar geliştirecek. Danışmanlık öncesinde tahmini karbon ayak izi hesaplanacak, çekimler tamamlandığında ise gerçekleşen karbon ayak izi ölçülerek sonuçlar raporlanacak. Hazırlanacak rapor, yapımın sürdürülebilirlik performansını ortaya koyan somut bir belge olarak uluslararası fon ve ortak yapım başvurularında da kullanılabilecek.

Kaynak: İHA
Film FestivaliKültür SanatAntalyaSinemaKültürGüncelÇevreSon Dakika

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