Altın Portakal Festivali'nde Kısa Film Jürisi Belli Oldu - Son Dakika
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Altın Portakal Festivali'nde Kısa Film Jürisi Belli Oldu

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63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde kısa film jürisi belirlendi.

63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Kısa Film Yarışması'nda jüri üyeleri Hakkı Kurtuluş, Melike Kasaplar ve Belkıs Bayrak oldu.

Festivalin basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, etkinlik 24-31 Ekim tarihlerinde sinemaseverlerle buluşacak.

Bu yılki festivalin Kısa Film Yarışması'nın jüri üyeleri Hakkı Kurtuluş, Melike Kasaplar ve Belkıs Bayrak'tan oluştu.

Yarışmada, en iyi kısa filme 250 bin lira, jüri özel ödülü sahibine ise heykelcik verilecek.

Festival kapsamında düzenlenen Ulusal Belgesel Film Yarışması jurisinde ise Sabire Soytok, Selçuk Metin ve Aslı Akdağ yer aldı.

63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ödüller 31 Ekim 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek ödül töreninde açıklanacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Altın Portakal Festivali'nde Kısa Film Jürisi Belli Oldu - Son Dakika

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