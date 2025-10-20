Altın Portakal Film Forum Finalistleri Belli Oldu - Son Dakika
Altın Portakal Film Forum Finalistleri Belli Oldu

20.10.2025 13:18
Film Forum'da 5 kategoride 20 proje yarışacak, final sunumları 27-28 Ekim'de yapılacak.

Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin ortak yapım ve proje geliştirme platformu Film Forum'un finalistleri belli oldu.

Festivalin basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, 24 Ekim-2 Kasım'da 62'ncisi düzenlenecek festival kapsamındaki Film Forum'da 5 kategoride 20 proje yer alacak.

Forumda projeler, "Uzun Metrajlı Kurmaca Film Pitching Platformu", "Sümer Tilmaç Antalya Senaryo Destek Fonu 'Pitching' Platformu", "İlk Uzun Metraj Film Geliştirme Platformu", "Work in Progress Kurmaca Film Platformu", "Work in Progress Belgesel Film Platformu" kategorilerinde yarışacak.

Ön seçici kurulunda yönetmen Nazlı Elif Durlu, belgeselci Esin Özalp Öztürk, akademisyen Ayça Çiftçi, senarist, akademisyen, yönetmen Özgür Şeyben ve yönetmen, senarist Handan İpekçi'nin yer aldığı foruma 172 başvuru yapıldı. Seçilen 20 proje, sektörün profesyonelleri tarafından değerlendirilecek.

Ayrıca Türk sinemasına desteğini de artıran forum, bu yıl "İlk Uzun Metraj Film Geliştirme Platformu"nu hayata geçiriyor.

Forum, yönetmen, yapımcı ve senaristleri, uluslararası film profesyonelleriyle buluştururken Türk sinemasını 1 milyon 100 bin lirayla destekleyecek.

Forumun final sunumları ise 27-28 Ekim'de gerçekleşecek.

Kaynak: AA

